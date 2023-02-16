《浪漫速成班》「海伊」卢允瑞演技评价两极：「想演得自然但太刻意」VS「演技挺好，很适合学生角色」

近日，在 Pann 有篇以「《浪漫速成班》卢允瑞疑点」为标题的文章，贴文一公开，引发热烈讨论。

该名网友写下：「演技那么差，怎么还在热剧里面有份量的脚色啊！也不是演技多好、多漂亮，也不像爱豆本来就很有人气，真的疑问。」



有韩网友表示：「所以经常演学生，在选角的立场上，那种语气更像学生，所以觉得更有现实性...作爲演员，虽然演技不是特别好，但是语气和发声会让人想起10多岁的人」、「感觉想要演得自然，但却像是在念剧本」、「因为遇见好公司」等等。不过也有网友认为「我觉得演技挺好，还觉得剧挺有意思的」、「只有我觉得演技好吗」、「她太魅力，这次的学生角色也很适合」等等。

而2000年出生的卢允瑞，在2018年以平面模特儿身分开始接拍许多广告，成为演员的第一部作品《我们的蓝调时光》，剧中饰演「英珠」一角，她把高中女生面对小生命复杂的心情、和父亲摊牌时的情感诠释的很好，当时真的边看边哭啊 QQ 之后她又拍摄电影《20世纪少女》，又再次饰演高中生「妍度」。



在《浪漫速成班》终是她第三次演高中生，剧中的她成绩优秀、虽然语气很酷，但内心却是个温暖的孩子，看到妈妈和老师传出绯闻，也勇敢的出来帮她说话：「她是我姨母！所以这不是绯闻，而是罗曼史！」这段真的超帅气啊！



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