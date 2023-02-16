《還魂》李宰旭挾高人氣3/26撲台 允諾三年半前與台粉約定辦首場見面會

《還魂》「張煜」來了！3/26二次訪台辦首場見面會預告寵粉！近期因主演韓劇《還魂》爆紅的新生代大勢演員李宰旭，日前展開自己出道4年來的首次亞洲巡迴粉絲見面會，三年半前曾來台宣傳劇喊話「以後一定排見面會」的他果真履行當時的約定再度訪台，並訂於3月26日晚上6:00在DSpace元動空間(原ATT SHOW BOX)舉辦台北站見面會！

為此李宰旭特別錄製VCR隔海與台粉打招呼，更用字正腔圓的中文跟大家問候：「大家好我是李宰旭！」影片中他特別提到近況：「因為大家給予的愛與應援，我正努力工作中，這是為了親自跟大家見面，我即將要去台北，3/26我們在台北見吧！」而特別這也是李宰旭在台灣首次與粉絲近距離互動，除了現場與大家合影、玩遊戲外，演技精湛的他也將展現演戲以外的歌唱才華開金嗓獻唱多首好歌，讓粉絲一飽耳福！此外，期待與台粉相見歡的李宰旭還將在現場開放粉絲Q&A讓大家能一窺內心世界。



李宰旭2018年因演出《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，隔年隨即主演《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》成功嶄露頭角，今年一部《還魂》更是讓他爆紅亞洲，除了自然成熟演技令人驚喜外，劇迷都被他帶點壞男孩的外貌和187CM的高大帥氣標準模特身材吸引住，也讓他快速晉升成新生代人氣男神地位。三年前曾訪台的李宰旭一直對於台灣粉絲的熱情念念不忘，提起當時訪台的印象，李宰旭透露當時原以為第一次來台灣應該大家對他很陌生，沒想到一下飛機竟有粉絲來接機，讓他既感動又開心，也因此當時就與粉絲約定「一定會再來台灣！」



除了對台粉熱情印象深刻，金牛座愛吃美食的李宰旭當時因為吃到粉絲準備的美味小籠包讓他至今仍念念不忘，也因此這次特別向主辦單位預約「想吃小籠包」，他笑說：「希望餐餐都能吃到！」愛旅遊的李宰旭這次也趁著辦亞洲巡迴見面會的機會一覽東京、雅加達、曼谷、香港、馬尼拉、台北等各個城市的美景，能有機會再次造訪台北，「寓工作於娛樂」的李宰旭透露希望藉著這趟台北行能到夜市、台北101甚至陽明山去走走逛逛；而近期隨著全世界疫情逐漸解封開放旅遊，去年成為KTO (韓國觀光公社)的名譽大使李宰旭也希望透過這次亞洲粉絲見面會之旅推廣韓國旅遊，被問到自己要推薦粉絲如果到韓國旅遊一定必去的地方？他毫不猶豫地表示：「漢江！因為不但景色優美，還有各種特色小吃的攤位，再加上漢江的白天和夜晚的景色非常不一樣，所以非常推薦給粉絲們。」



《2023 LEE JAE WOOK ASIA TOUR FAN MEETING IN TAIPEI》

演出日期：2023年3月26日(日)18:00

演出地點：DSpace元動空間(原ATT SHOW BOX)

演出場地地址：台北市敬業三路123號8樓

售票日期及時間：2023年2月19日 (日) 11:19

售票系統：全台ibon機台及網站 (售票頁面建檔中)

票價：$5,000/ 3,800 (全區對號入座)

粉絲福利：簽名拍立得/ 團體合照/ 簽名海報/ 活動海報/ 粉絲送別

主辦單位：D-SHOW

經紀公司：C-JeS Entertainment

協辦單位：HS Entertainment & Contents



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