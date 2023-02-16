金玉彬X刘台午Netflix《恋爱大战》：久违看到「纯粹的」浪漫喜剧！战斗力满点的律师遇上顶级演员，恋爱从「约架」开始

最近的韩剧里看得最轻松、愉快的一部作品～

Netflix原创电视剧《恋爱大战》由《谎言的谎言》金正权导演执导，《我的ID是江南美人》崔秀英编剧执笔。描述病态式讨厌输给男人的女人，和病态式怀疑女人的男人，经历战争般的爱情后得到治愈的故事。全10集已於10日公开。

剧中，金玉彬饰演女主角「吕美兰」，成为专门负责娱乐圈官司的律师事务所「吉武」的新人律师，认为恋爱只是单纯地为了收集男人类型的数据；刘台午饰演男主角「南强豪」，是被誉为「爱情剧匠人」的顶级演员，实际上讨厌谈及恋爱，与女演员对戏后会产生强烈的排斥感。

看完整套作品，小编不禁要大喊：「好久没有出现纯粹的浪漫喜剧了！」美兰显然与强豪先前认识的女性不同。尤其她「战斗力满点」，在几次过招后，强豪拜托美兰与自己「对练」，就为了在新作品里呈现更好的动作戏。两人的感情逐渐暧昧，强豪还以「粉丝福利」为由，确认美兰是唯一一位不让自己反感的女性。

而「南强豪是GAY」的传闻，也因为与美兰的绯闻照瓦解。基於多方考量，美兰与强豪决定「假戏真做」，对外宣称他们是一对恋人。没想到「互相攻略」的两人，真的对彼此心动了！确认心意后，就是一连串的「秀恩爱」。虽然中间有些小风波，但结局是欢乐的。

另外，金智勋饰演娱乐公司代表「都元俊」，是南强豪的老板兼至亲；高媛熙饰演空姐「申娜恩」，是吕美兰的好友兼室友。与美兰不同，娜恩是看到帅气男人就会马上坠入爱河的类型（俗称「花痴」），因故与元俊结缘的她几次想要推开对方，但越在意、越忘不了，而元俊也陷入娜恩的魅力中，最后也修为正果。

曾与金智勋在Netflix《纸房子：韩国篇》合作过的李主傧，则在《恋爱大战》里饰演全民的初恋、强豪的初恋「吴世娜」。

总之，若最近需要来一点「粉红泡泡」，小编非常推荐《恋爱大战》！看完整个心情很好，而且会像娜恩一样露出「花痴脸」，男主角刘台午真的太迷人、太帅气，和金玉彬在剧中真的太会亲了 > <

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