《神聖偶像》今晚開播！異世界大神官變成無人問津小偶像，金旻奎優雅神官劇照、三大精彩看點公開！

tvN水木劇《神聖偶像》講述異世界大神官突然與毫無人氣的偶像團成員交換靈魂，被迫在地球娛樂圈學習生存、展開既神聖又丟人現眼的適應歷程。

這部劇由《社內相親》金旻奎和高甫潔、李章宇、卓在勳、芮智媛聯袂主演，堪稱養眼+搞笑雙重保證，加上作為原著的同名網路小說和漫畫都很有人氣，真人版也令人十分期待！



看點一：異世界大神官變成無名小偶像！

在《社內相親》展現「成人式浪漫」的金旻奎本次擔任男一號，同時飾演異世界大神官「倫布里」和偶像團成員「禹延宇」兩個角色。 劇中的異世界是一個有魔法存在的地方，倫布里作為慈悲威嚴的大神官一直在為百姓祈禱、與惡魔奮戰，不料某次戰鬥中失去意識，再睜眼竟變成地球上的偶像歌手！還在舞台上理直氣壯地說「我不會跳舞」，真是大事件啊XD



禹延宇是出道5年也沒什麼名氣的偶像團「Wild Animal」成員，負責rap和門面，但優秀的只有長相，跟同團成員們關係也不太好。 倫布里變成禹延宇後被迫從頭學習唱歌跳舞，還要鑽研偶像必備的撒嬌技巧，在大神官的信念和偶像的成功之間苦惱不已。 早已習慣吩咐下人的他該如何適應這一切呢？





看點二：「信看演」配角雲集

高甫潔飾演女主角「金達」，作為禹延宇的唯一粉絲隱瞞追星族身份成為Wild Animal經紀人。 但這時的禹延宇已經不是本人，金達來不及沉浸於震驚，必須用過人的sense和直覺拯救這位捉摸不定、狀況頻出的本命！



李章宇飾演異世界魔王，擁有迷惑人心的黑魔法，一路追著大神官來到韓國，附身在另一位娛樂圈大佬身上，異世界的對決將如何在地球上延續？



卓在勳飾演唱歌超強但個性超差的前輩藝人「鮮於實」，兼具正經和搞笑戲份。 芮智媛飾演Wild Animal所屬社代表「林善子」，一心一意為Wild Animal東山再起傾盡全力，展現出勇往直前的Girl Crush魅力。



看點三：華麗舞台+奇幻劇情

金旻奎在發佈會上透露劇中的歌舞、錄音、舞台全部是他親自上陣，真正歌手出身的卓在勳有和金旻奎合唱的戲份，盛讚金旻奎唱功了得，讓人好奇又期待。 《神聖偶像》將在今晚10點半通過tvN與觀眾見面！



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