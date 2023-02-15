《神圣偶像》今晚开播！异世界大神官变成无人问津小偶像，金旻奎优雅神官剧照、三大精彩看点公开！

tvN水木剧《神圣偶像》讲述异世界大神官突然与毫无人气的偶像团成员交换灵魂，被迫在地球娱乐圈学习生存、展开既神圣又丢人现眼的适应历程。

这部剧由《社内相亲》金旻奎和高甫洁、李章宇、卓在勋、芮智媛联袂主演，堪称养眼+搞笑双重保证，加上作为原著的同名网路小说和漫画都很有人气，真人版也令人十分期待！



看点一：异世界大神官变成无名小偶像！

在《社内相亲》展现「成人式浪漫」的金旻奎本次担任男一号，同时饰演异世界大神官「伦布里」和偶像团成员「禹延宇」两个角色。 剧中的异世界是一个有魔法存在的地方，伦布里作为慈悲威严的大神官一直在为百姓祈祷、与恶魔奋战，不料某次战斗中失去意识，再睁眼竟变成地球上的偶像歌手！还在舞台上理直气壮地说「我不会跳舞」，真是大事件啊XD



禹延宇是出道5年也没什么名气的偶像团「Wild Animal」成员，负责rap和门面，但优秀的只有长相，跟同团成员们关系也不太好。 伦布里变成禹延宇后被迫从头学习唱歌跳舞，还要钻研偶像必备的撒娇技巧，在大神官的信念和偶像的成功之间苦恼不已。 早已习惯吩咐下人的他该如何适应这一切呢？





看点二：「信看演」配角云集

高甫洁饰演女主角「金达」，作为禹延宇的唯一粉丝隐瞒追星族身份成为Wild Animal经纪人。 但这时的禹延宇已经不是本人，金达来不及沉浸於震惊，必须用过人的sense和直觉拯救这位捉摸不定、状况频出的本命！



李章宇饰演异世界魔王，拥有迷惑人心的黑魔法，一路追著大神官来到韩国，附身在另一位娱乐圈大佬身上，异世界的对决将如何在地球上延续？



卓在勋饰演唱歌超强但个性超差的前辈艺人「鲜於实」，兼具正经和搞笑戏份。 芮智媛饰演Wild Animal所属社代表「林善子」，一心一意为Wild Animal东山再起倾尽全力，展现出勇往直前的Girl Crush魅力。



看点三：华丽舞台+奇幻剧情

金旻奎在发布会上透露剧中的歌舞、录音、舞台全部是他亲自上阵，真正歌手出身的卓在勋有和金旻奎合唱的戏份，盛赞金旻奎唱功了得，让人好奇又期待。 《神圣偶像》将在今晚10点半通过tvN与观众见面！



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