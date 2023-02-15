提起勇气做选择！《Trolley：命运交叉点》虽有遗憾但美丽收官，金贤珠&朴喜洵演技再被称颂（EP.16结局）

由金贤珠、朴喜洵、金武烈与郑秀彬主演的《Trolley：命运交叉点》，历经16集「风风雨雨」昨晚（14）日正式收官，画下了有些缺陷但美好的句点。

（以下提及剧情）



「我再也不想继续，被迫承受他人的选择。」这是金惠调（金贤珠 饰）的最终决定，她鼓起了勇气揭发丈夫南中道（朴喜洵 饰）的恶行，也替儿子南智薰（郑泽铉 饰）平反。

金惠调的选择引起政治动荡，也不被女儿南润曙（崔明彬 饰）谅解，而她背后其实有段心路历程，就在金秀彬质疑她「为了揭开真相掩盖另一个真相」之后，她看见丽真姐（徐正妍 饰）怀疑南中道所说的赎罪（努力改善世界）。她揭露之前先知会禹真硕党主席（金美卿 饰），表示：「我现在不做，那什么时候才可以？」获得支持。

即便《南宫率法》被搁置，但许多人都被金惠调鼓舞。陈丞喜（柳贤庆 饰）得知20年前真相后，承认错误向金惠调道歉；金秀彬到警局告发许炡大与姜弘循的辅佐官性交易，并愿意接受相关惩处；南润曙朋友将爸爸外遇之事告诉妈妈。听见朋友的话，南润曙才明白妈妈有多不容易、有多勇敢。



南中道尝试自尽未果，听金惠调的劝自首反省，收到了金惠调修复的儿时日记，他写：「我要成为善良正直的人，打造让人民幸福的国家。」最后，金惠调与女儿南润曙、丽真姐、金秀彬成为了新的一家人，她在书籍修复室摊开了全新的纸，象徵人生的新开始。



结局很美好，受到伤害的角色几乎都有得到抚慰，伤害人的角色也被制裁，不过仍有漏网之鱼。张友材呢？张友材眼睁睁看著南智薰溺水还欺骗所有人，也许法律无法将他定罪，但不晓得道德上的愧疚感有没有影响他？这点可能是结局唯一的遗憾。



16集下来，有观众能理解编剧，也有观众无法理解编剧，但演员的演技是所有观众都无法否认的，金贤珠和朴喜洵的表现备受好评，有人相当遗憾两人化学反应很好却走到了悲剧。有遗憾的观众，也许可以关注他们迅速二搭的另一部戏《先山》‎。



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