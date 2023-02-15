金敏喜與大22歲洪尚秀導演談自毀前程戀愛8年：巴黎大方秀恩愛，挽著胳膊漫步街頭！

導演洪尚秀和演員女友金敏喜一同出席了在法國巴黎舉行的影片回顧展。

作為韓國娛樂圈最著名的「小三」，金敏喜在交往了3名高顏值前任李政宰、趙寅成、李洙赫之後，也許是意識到好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一，在於洪尚秀合作之後轉投到了其貌不揚的「老人」懷抱之中，造就了韓娛史上一段相當出名的「知三當三」風流韻事，為此不惜自毀前途和名譽。

她回應洪尚秀妻子那句「誰讓你管不好自己的丈夫」的話直到現在還被媒體提及，在不少人看來兩人毫無道德底線，謾罵指責之聲也隨之而來。 也有很多人覺得金敏喜這種只專注於自己生活，不在乎外界看法的勇氣值得佩服。 在她身上，輿論似乎形成了兩大極端，喜歡她的就更加喜歡，討厭她的則更加討厭。

洪尚秀和金敏喜這段不被認可的戀情曝光後，兩人不再躲躲藏藏，多次在公眾面前大秀恩愛，韓國本土接受不了，那就出國，因此媒體拍攝到的他倆牽手照大部份都是在國外發生。 最近兩人因為要參加柏林電影節而前往歐洲，並在法國巴黎舉行了「洪尚秀導演前作回顧展」，一起問候前來參展的粉絲、影迷。



回顧展的開幕作品是《小說家的電影》，洪尚秀導演用英文發言：「 除了問候之外，我也不知道我該說些什麼，這些年我也拍了不少電影，電影裡都飽含當時那段時間的想法，現在回過頭來看，我卻發現我也不知道自己那時候拍攝了什麼，一直到現在為止我都是這種拍攝方式，拍了一部又一部，我不是一個只看過去的人，所以我不會看著舊作再去理解為什麼要這麼拍 。 不管怎麼說今後我還會繼續拍電影。」 金敏喜接過話筒繼續說道：「今天剛剛抵達巴黎，時差還沒倒過來，有點累，但看到你們心情就變得很好，謝謝大家的到來，希望今天的電影能夠長久留在大家的記憶裡，祝大家有一個溫暖的夜晚。」



活動結束後，洪尚秀和金敏喜就離開了現場，漫步走在巴黎的街頭，像其他情侶一樣挽著胳膊，兩人都穿著黑色大衣，看上去十分親密。其實在金敏喜身上存在著一種矛盾感，明明是個尊重自我感覺，絲毫不介意外界流言蜚語的強硬派女人，卻又有著溫柔細膩、明媚生動的特質，這兩種完全不搭界的氣質出現在一個人身上，感覺也很妙。



拋開世俗道德觀念來說，金敏喜和洪尚秀都是業界非常優秀的人，有著獨特的人格魅力。 然而人活著，又怎麼可能拋開世俗道德觀念呢！

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