金敏喜与大22岁洪尚秀导演谈自毁前程恋爱8年：巴黎大方秀恩爱，挽著胳膊漫步街头！

导演洪尚秀和演员女友金敏喜一同出席了在法国巴黎举行的影片回顾展。

作为韩国娱乐圈最著名的「小三」，金敏喜在交往了3名高颜值前任李政宰、赵寅成、李洙赫之后，也许是意识到好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，在於洪尚秀合作之后转投到了其貌不扬的「老人」怀抱之中，造就了韩娱史上一段相当出名的「知三当三」风流韵事，为此不惜自毁前途和名誉。

她回应洪尚秀妻子那句「谁让你管不好自己的丈夫」的话直到现在还被媒体提及，在不少人看来两人毫无道德底线，谩骂指责之声也随之而来。 也有很多人觉得金敏喜这种只专注於自己生活，不在乎外界看法的勇气值得佩服。 在她身上，舆论似乎形成了两大极端，喜欢她的就更加喜欢，讨厌她的则更加讨厌。

洪尚秀和金敏喜这段不被认可的恋情曝光后，两人不再躲躲藏藏，多次在公众面前大秀恩爱，韩国本土接受不了，那就出国，因此媒体拍摄到的他俩牵手照大部份都是在国外发生。 最近两人因为要参加柏林电影节而前往欧洲，并在法国巴黎举行了「洪尚秀导演前作回顾展」，一起问候前来参展的粉丝、影迷。



回顾展的开幕作品是《小说家的电影》，洪尚秀导演用英文发言：「 除了问候之外，我也不知道我该说些什么，这些年我也拍了不少电影，电影里都饱含当时那段时间的想法，现在回过头来看，我却发现我也不知道自己那时候拍摄了什么，一直到现在为止我都是这种拍摄方式，拍了一部又一部，我不是一个只看过去的人，所以我不会看著旧作再去理解为什么要这么拍 。 不管怎么说今后我还会继续拍电影。」 金敏喜接过话筒继续说道：「今天刚刚抵达巴黎，时差还没倒过来，有点累，但看到你们心情就变得很好，谢谢大家的到来，希望今天的电影能够长久留在大家的记忆里，祝大家有一个温暖的夜晚。」



活动结束后，洪尚秀和金敏喜就离开了现场，漫步走在巴黎的街头，像其他情侣一样挽著胳膊，两人都穿著黑色大衣，看上去十分亲密。其实在金敏喜身上存在著一种矛盾感，明明是个尊重自我感觉，丝毫不介意外界流言蜚语的强硬派女人，却又有著温柔细腻、明媚生动的特质，这两种完全不搭界的气质出现在一个人身上，感觉也很妙。



抛开世俗道德观念来说，金敏喜和洪尚秀都是业界非常优秀的人，有著独特的人格魅力。 然而人活著，又怎么可能抛开世俗道德观念呢！

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