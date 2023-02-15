《爱情的理解》琴世禄为戏减重7公斤！自曝私下不开车也不穿高跟鞋所以为戏苦练〜

刚播毕的电视剧《爱情的理解》，剧中演出单恋柳演锡的女二琴世禄，直率的个性获得许多观众们的喜爱，最终结局也令人为她心碎。琴世禄为了让自己看起来更像财阀二世，自费上了高尔夫球课程成功减重7公斤之多！

琴世禄饰演《爱情的理解》剧中朴美京一角，从小含著金汤匙出生，从恋爱到工作都有父母为她照看著，使她的路途一帆风顺。而为了看起来更像富家女，琴世禄为此努力运动让自己减重了7公斤，希望自己的脸看起来轮廓消瘦一点，她笑著表示这是她出生以来第一次这么瘦，不过电视剧结束后她也胖了6公斤回来，所以算是恢复了自己原本的样子。



琴世禄表示要演出财阀二世，造型上帮助很大。她表示因为自己没有开车，平时也因为身高比较高所以不穿高跟鞋，所以在剧中饰演美京的时候这两点对她来说有点辛苦，剧中的美京穿著高跟鞋，让琴世禄认为自己走得有些不自然，剧中也有很多美京开车的样子，她连开车门的样子都觉得演得有点别扭。



所以琴世禄为此特别买了三双高跟鞋，每天都穿到拍摄现场去，希望能越走越自然，更刻意练习开车门坐上车的动作，剧中还有打高尔夫球以及溜冰的场面，琴世禄也都花了时间特别去练习，因为她认为富二代必须对这些表现出相当熟练的样子才行，可说是相当敬业。



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