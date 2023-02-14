《Trolley：命運交叉點》今晚結局，「電車難題」最終選擇為何？朴喜洵：希望帶給受害者安慰（EP.15）

SBS月火劇《Trolley：命運交叉點》歷經一次次反轉帶給觀眾衝擊，昨晚（13日）播出第15集後，今晚即將播出第16集大結局，掌握所有真相的金惠調（金賢珠 飾），其選擇為何是最大看點。

（以下提及第15集劇情內容）



金惠調與南中道（朴喜洵 飾）一同上電視向大眾說明20年前陳丞昊事件為真，下台後就聽到麗真姐（徐正妍 飾）自殺。金惠調起初以為麗真姐是用她的傷痛予以報復，想不到麗真姐是因為要保護她，想將事情石沉大海。得知真相──南中道性侵了麗真姐──金惠調震驚且後悔沒有早點察覺麗真姐的痛苦，兩人相擁而泣。



陳丞喜（柳賢慶 飾）、金秀彬（鄭秀彬 飾）相繼在病房外聽到了真相，陳丞喜以此威脅金惠調將哥哥的事情向大眾說清楚，金秀彬則要麗真姐報警，也希望金惠掉趁機替南智勳（鄭澤鉉 飾）平反，但得到反駁。



早些時候，金惠調找過禹珍碩黨主席（金美卿 飾），黨主席表示如果是她她會選擇沉默，因為《南宮率法》有更多人需要，但還是交由金惠調選擇。尾聲，金惠調開了小型記者會揭露南中道。



今晚的結局會隨著這個情節，讓金惠調持續曝光南中道所有惡行嗎？也能還給南智薰清白嗎？而《南宮率法》的推行又會如何？不少網友跟著金惠調陷入電車難題，希望《南宮率法》通過又希望南中道受懲罰，有人猜測金惠調會和禹黨代表聯手通過《南宮率法》，南中道也會採取自殺被自己推行的法案鞭屍。

南中道這樣的人物設定可以說讓人從喜愛到噁心，讓網友頻頻替演員朴喜洵抱不平，擔心他是「上當才演出」，不過朴喜洵在昨日劇組發表的終映感言中，表示《Trolley》涉及許多社會問題，希望能帶給眾多受害者安慰，「真心感謝對於我們不願面對的艱難故事，持續收看的觀眾們。」

金賢珠、金武烈（飾演張友材）與鄭秀彬，亦表達各自的感想並向觀眾道謝。

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