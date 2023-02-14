曾演出電影《無間對決》《黑計畫》40多歲男星涉酒駕事故！趙震雄急喊冤澄清：「不是我！」

14日上午首爾傳出有一位40多歲的男性演員涉嫌酒後駕車並發生事故，遭警方立案調查中，而該男星曾演出電影《無間對決》《黑計畫》，消息一出，這兩部作品的主角趙震雄急忙透過經紀公司澄清「不是我！」。

2月14日透過韓國媒體《亞洲經濟》報導，在首爾江南警察局一位四十多歲的男性電影演員A先生因涉嫌酒後駕車違反道路交通法，而遭警方立案調查。報導中提到A先生在當日上午6點30分行經首爾江南區漢南大橋南段，因闖紅燈而發生事故，事故當時A先生酒測後血液中酒精濃度已高達可吊銷駕照的水平。



由於A先生傷勢並不嚴重，於是立即接受警方調查，同車者則被送往鄰近醫院就醫。A先生被報導是曾演出電影《無間對決》《黑計畫》的演員，而這兩部電影的主角都是趙震雄，自然受到大家推測他是否就是A先生，為此趙震雄也急忙透過所屬經紀公司向媒體發表立場：「A先生並不是趙震雄」。



除了趙震雄以外，還有兩位演員文廷雄與嚴志萬，也都有同時出演這兩部作品，但兩人的所屬公司也紛紛否認旗下演員有酒駕的事件。因此目前還未能知道A先生的真實身份。

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