《Trolley：命运交叉点》今晚结局，「电车难题」最终选择为何？朴喜洵：希望带给受害者安慰（EP.15）

SBS月火剧《Trolley：命运交叉点》历经一次次反转带给观众冲击，昨晚（13日）播出第15集后，今晚即将播出第16集大结局，掌握所有真相的金惠调（金贤珠 饰），其选择为何是最大看点。

（以下提及第15集剧情内容）



金惠调与南中道（朴喜洵 饰）一同上电视向大众说明20年前陈丞昊事件为真，下台后就听到丽真姐（徐正妍 饰）自杀。金惠调起初以为丽真姐是用她的伤痛予以报复，想不到丽真姐是因为要保护她，想将事情石沉大海。得知真相――南中道性侵了丽真姐――金惠调震惊且后悔没有早点察觉丽真姐的痛苦，两人相拥而泣。



陈丞喜（柳贤庆 饰）、金秀彬（郑秀彬 饰）相继在病房外听到了真相，陈丞喜以此威胁金惠调将哥哥的事情向大众说清楚，金秀彬则要丽真姐报警，也希望金惠掉趁机替南智勋（郑泽铉 饰）平反，但得到反驳。



早些时候，金惠调找过禹珍硕党主席（金美卿 饰），党主席表示如果是她她会选择沉默，因为《南宫率法》有更多人需要，但还是交由金惠调选择。尾声，金惠调开了小型记者会揭露南中道。



今晚的结局会随著这个情节，让金惠调持续曝光南中道所有恶行吗？也能还给南智薰清白吗？而《南宫率法》的推行又会如何？不少网友跟著金惠调陷入电车难题，希望《南宫率法》通过又希望南中道受惩罚，有人猜测金惠调会和禹党代表联手通过《南宫率法》，南中道也会采取自杀被自己推行的法案鞭尸。

南中道这样的人物设定可以说让人从喜爱到恶心，让网友频频替演员朴喜洵抱不平，担心他是「上当才演出」，不过朴喜洵在昨日剧组发表的终映感言中，表示《Trolley》涉及许多社会问题，希望能带给众多受害者安慰，「真心感谢对於我们不愿面对的艰难故事，持续收看的观众们。」

金贤珠、金武烈（饰演张友材）与郑秀彬，亦表达各自的感想并向观众道谢。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻