BTS防彈少年團柾國和李侑菲真的談過戀愛？李鎮浩爆料：他倆到去年5月還在交往

這是第幾次了？ 防彈少年團老幺柾國又一次和女演員李侑菲傳出緋聞。

娛樂記者出身的知名YouTuber李鎮浩13日更新影片，爆料「柾國和李侑菲到去年5月為止還是戀人關係」。 李鎮浩在影片中表示：「我從2年前開始就一直在搜集這件事情的資料，畢竟柾國是世界級的頂流明星，看了相關的內容之後可以確認兩人過去確實有交往過。 我已經從熟悉他倆的相關人士那裡得到了'他們在2021年底之前確實在交往'的消息，只是2022年5月之後兩人是否還在見面還不能確認。」

2021年底另一名韓娛圈知名YouTuber「脫粉收容所」列出9大證據指正李侑菲和柾國正在熱戀，在飯圈掀起巨浪，雙方火速否認，表示「沒見過，毫無事實根據」。後來該博主被挖出其他黑料，此前還造謠過柾國的隊友V。

哪知過了1年多，李鎮浩再爆料，稱兩人結緣是因為文化藝術財團「Kumuda」，他們和「Kumuda」都有著緊密的聯繫。 首先李侑菲是「Kumuda」登記在冊的理事，李侑菲的媽媽、著名女演員甄美里曾在2年前出席了「kumuda」的開館儀式。 柾國則曾向「kumuda」捐款。 在「Kumuda冥想文化中心」掛著一塊刻有捐贈者姓名的匾額，上面就有「意湛田柾國」的名字，「意湛」（音譯）是柾國從基督教改信佛教之後得到的法名。 李鎮浩還透露柾國和李侑菲之間存在情侶款，尤其是手上所戴的一串念珠最為吸睛，甄美里信奉佛教，李侑菲的姐夫李昇基也有類似的念珠，念珠可以說是「家庭款」了。



不僅如此，柾國還送給李侑菲高價名牌包作為禮物，李鎮浩表示：「某網店上出現了柾國ID所寫的購買評價，能看出他買了CHANEL銀扣的包包，差不多的時間裡李侑菲在個人IG上公開了一張（和柾國購買的包包一樣的）名牌包照片。 不僅如此兩人在去年11月分別被拍到在濟州島旅行，一度傳出兩人是否同遊的猜測。 」



對於李鎮浩的爆料，柾國和李侑菲方面尚未做出回應。

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