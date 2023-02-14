新綜《Bromarble》陣容超華麗！李昇基、柳演錫、曺圭賢、Hoshi等人將在杜拜玩「現實版大富翁」

今日（14日），TVING《Bromarble》（音，브로마블）製作組表示：「李昇基、柳演錫、李東輝、池錫辰、曹圭賢、Joshua 和 Hoshi 確定出演。他們計劃在杜拜玩『現實版大富翁』遊戲，並享受旅行。」

《Broomarble》是以擲骰子購買到達的城市，如果選到其他玩家的城市，則需支付通行費，以桌遊「大富翁」爲主題的新綜藝。爲了懂得金錢味的成年人們，以超大型規模擴大了版圖，在杜拜的地標進行遊戲，通行費則只用現金支付，他們可以通過遊戲在擁有的地標上自由旅行。

但是，隱藏在各處的難關將讓他們陷入考驗，在四周只有沙子的沙漠中堅持，到破產後一分錢都沒有的旅行，逃離無人島等危機才能生存下來。獲得友情和金錢的最終冠軍究竟會是誰呢？

活躍在多個綜藝節目的萬能藝人李昇基和每部作品都展現不同演技的柳演錫、李東輝、資深綜藝人池錫辰、展現獨一無二綜藝感的 Super Junior 曹圭賢、SEVENTEEN成員 Joshua 和 Hoshi 將團結在一起。



從激烈的頭腦鬥爭到金錢面前逐漸顯露的慾望和無法預測的反轉，將展現出豐富多彩的內容。而《Broomarble》已經確定出演陣容，將在杜拜正式投入拍攝，預計在今年上半年公開。

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