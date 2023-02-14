曾演出电影《无间对决》《黑计画》40多岁男星涉酒驾事故！赵震雄急喊冤澄清：「不是我！」

14日上午首尔传出有一位40多岁的男性演员涉嫌酒后驾车并发生事故，遭警方立案调查中，而该男星曾演出电影《无间对决》《黑计画》，消息一出，这两部作品的主角赵震雄急忙透过经纪公司澄清「不是我！」。

2月14日透过韩国媒体《亚洲经济》报导，在首尔江南警察局一位四十多岁的男性电影演员A先生因涉嫌酒后驾车违反道路交通法，而遭警方立案调查。报导中提到A先生在当日上午6点30分行经首尔江南区汉南大桥南段，因闯红灯而发生事故，事故当时A先生酒测后血液中酒精浓度已高达可吊销驾照的水平。



由於A先生伤势并不严重，於是立即接受警方调查，同车者则被送往邻近医院就医。A先生被报导是曾演出电影《无间对决》《黑计画》的演员，而这两部电影的主角都是赵震雄，自然受到大家推测他是否就是A先生，为此赵震雄也急忙透过所属经纪公司向媒体发表立场：「A先生并不是赵震雄」。



除了赵震雄以外，还有两位演员文廷雄与严志万，也都有同时出演这两部作品，但两人的所属公司也纷纷否认旗下演员有酒驾的事件。因此目前还未能知道A先生的真实身份。

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