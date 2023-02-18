《鱿鱼游戏》李政宰角色身份可能发生大转变！李秉宪会不会变成主轴人物呢？

2021年在全球引爆韩剧热潮的Netflix《鱿鱼游戏》，预计於2024年公开第二部，新作品将如何展开已经引爆各种猜测。

当下获得最多关注的一种猜测就是456号选手奇勋（李政宰 饰）的角色将发生转变。



美国娱乐媒体「Screenrant」推测称神秘的FrontMan黄仁浩（李秉宪 饰）将会成为《鱿鱼游戏》第二部的主要人物。



此前该剧的导演黄东赫曾在某次采访中提到第二部时就透露过黄仁浩的背景，他曾经是一名警察，「某些警察的恶行并不只存在於韩国，这是我想要展现给观众们的，第二季里会就这个主题描述更多的故事。 」围绕社会腐败和强者、弱者关系的《鱿鱼游戏》，新一季中黄仁浩如何倒向强者这一边将成为了看点之一。

也许是「Screenrant」参考了黄导演的采访，於是就有了第二季的背景可能是跟随黄仁浩的警卫员或者警察的猜测。警卫员和警察出身类似，且接受过武器训练，是一群已经对暴力行为脱敏的人，早在《鱿鱼游戏》第一季结束后就有观众推测「奇勋在红、蓝中选择了红色，将会成为警卫」，第二季里456号奇勋的身份或将发生改变，从参赛者变成了警卫。 奇勋在鱿鱼游戏中获得胜利，赢得巨款，但这笔钱也沾满了他人的鲜血，奇勋对此又爱又恨，第二季里他的心情会发生何种变化，也非常值得期待。



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