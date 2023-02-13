公司內部出現紛爭，HYBE成最大股東！精神崩潰的SM職員「今後不管怎樣努力，只會變成業績好的HYBE旗下」

日前，SM娛樂的「共同代表理事」李成洙、卓永俊宣佈李秀滿即將退出公司營運，但「最大股東」李秀滿卻出面反駁。

目前SM娛樂經營團隊的共同理事們與KAKAO簽訂合作關係，拿下9%的股份成為第二大股東，而HYBE則收購李秀滿持有14.8%股份，成為第一大股東。收購李秀滿股份的HYBE，也確定參與競選SＭ新任理事，並在3月底舉行的SM定期股東大會上進行表決。據悉，HYBE將派出房時爀和閔熙珍作為候補人選，這也在韓網引發熱烈討論。



（延伸閱讀：【SMTOWN內部紛爭懶人包】HYBE將成為SM娛樂的最大股東，KPOP歷史準備進入全新篇章）

隨著公司內部出現紛爭，有多位SM職員近日在韓國職場論壇 Blind 上發文：「這個心情是怎麼回事ㅜㅜ 本來想的是疫情結束後，演唱會開始舉辦、公司業績也會好起來，果然我們的根基是 SM，大家一起努力再拿下第一吧！所以就算每天工作很繁雜，但在做每個項目的時候，還是會有各種小期待。但是現在有種被剝奪了的感覺，今後不管怎樣努力工作，讓我們的藝人拿第一，也只會變成業績好的HYBE旗下廠牌，有種所有傳統和歷史都被否定的感覺。」



還有職員寫下：「雖然老師也是...我也是將自己的青春獻給這家公司，我很期望公司好，但這樣真的不對」、「老師～您現在安心嗎？您將SM的歷史和職員們的血汗淚換成4228億韓元，您現在幸福嗎？這段時間SM和職員們在您眼中就是這種程度？」



這也讓不少韓網友很有同感：「即使沒有愛社心或歸屬感，但因爲是我的公司，所以罵人的時候就會罵人」、「真可惜..努力工作的職員們好像很空虛ㅜㅠ」、「我也喜歡K-POP，所以有遺憾的部分，職員們當然會有那種想法」、「理解職員們的心情」、「職員們肯定很失望吧……明明是競爭對手的企業的」、「職員們精神崩潰是對的」、「我作為粉絲都覺得可惜」等等。

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