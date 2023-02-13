BTS防彈少年團Jimin將在三月solo出道！串燒舞蹈居然有part.2，最後還神模仿了公司代表房時爀

Jimin 你好大的膽子啊～～，房時爀（藝名Hitman Bang）看了似乎很滿意哈哈。

男團 BTS 防彈少年團下一位 solo 活動的成員就是 Jimin 了，目前有消息指出他將會在三月份展開個人活動，當然他本人在花絮採訪中，也一直透露自己有在準備專輯，粉絲們也都非常期待！



而在二月初時，他就在 SNS 上公開了串燒舞蹈自己團體的四首舊歌，剛好是許多粉絲們相當懷念的《花樣年華》時期，準備的歌曲有〈I NEED U〉、〈RUN〉、〈DOPE〉和〈FIRE〉，引來大批粉絲們朝聖。

接著他串燒腳步並未停止，又推出了 part.2，這次則是〈DNA〉、〈MIC Drop〉、〈FAKE LOVE〉和〈IDOL〉，場所更是由房時爀提供，最後還直接模仿畫像中的表情，忍不住被他逗笑啦！（房時爀也在自己的 IG 上分享這部影片）

網友（粉絲）留言：「Jimin 你好大的膽子啊～～」、「越來越期待你的 solo 了」、「請給我們提示，要如何同時看起來又酷又可愛」、「Jimin 啊，娶我吧！」、「他無庸置疑是最棒的舞者」



大家是不是越來越期待他的solo活動了呢？

▼最後，來回味一下最新串燒的這四首歌曲吧～！



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