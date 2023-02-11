BTS防彈少年團Jimin串燒自家的四首舊歌，粉絲們感嘆這是最懷念的時期：「想到花樣年華就眼眶泛淚」

M編最愛的始終是〈I NEED U〉！！好愛小短褲＋徬徨的青春～（大家最愛哪個時期的防彈呢？）

近期與前輩太陽合作了新歌〈VIBE〉的Jimin，也在緊鑼密鼓地準備個人專輯，粉絲們對於他的solo活動也相當期待！

Jimin除了對自我要求很高之外，也是極度寵粉的偶像代表，特別準備了串燒BTS防彈少年團熱門舊歌的舞蹈，搭配高樓美景與黃昏，為粉絲們獻上了四首歌曲的亮點片段，一起來看看有哪幾首歌吧？

從〈I NEED U〉、〈RUN〉、〈DOPE〉到〈FIRE〉，可以說是回顧了BTS上升期的所有經典曲目，〈I NEED U〉是他們在音樂節目上首次拿下冠軍一位獎盃的歌曲，接著一次又一次的突破自身紀錄，那段專輯以《花樣年華》命名的日子，道盡青春複雜且蘊含各種意義，是許多粉絲們熱愛的時光。





不曉得BTS的哪首歌、哪段時期，也讓你愛到難以忘懷呢？



最後，我放上這五首MV讓大家回味一番吧！



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