BTS防弹少年团Jimin将在三月solo出道！串烧舞蹈居然有part.2，最后还神模仿了公司代表房时爀

Jimin 你好大的胆子啊～～，房时爀（艺名Hitman Bang）看了似乎很满意哈哈。

男团 BTS 防弹少年团下一位 solo 活动的成员就是 Jimin 了，目前有消息指出他将会在三月份展开个人活动，当然他本人在花絮采访中，也一直透露自己有在准备专辑，粉丝们也都非常期待！



而在二月初时，他就在 SNS 上公开了串烧舞蹈自己团体的四首旧歌，刚好是许多粉丝们相当怀念的《花样年华》时期，准备的歌曲有〈I NEED U〉、〈RUN〉、〈DOPE〉和〈FIRE〉，引来大批粉丝们朝圣。

接著他串烧脚步并未停止，又推出了 part.2，这次则是〈DNA〉、〈MIC Drop〉、〈FAKE LOVE〉和〈IDOL〉，场所更是由房时爀提供，最后还直接模仿画像中的表情，忍不住被他逗笑啦！（房时爀也在自己的 IG 上分享这部影片）

网友（粉丝）留言：「Jimin 你好大的胆子啊～～」、「越来越期待你的 solo 了」、「请给我们提示，要如何同时看起来又酷又可爱」、「Jimin 啊，娶我吧！」、「他无庸置疑是最棒的舞者」



大家是不是越来越期待他的solo活动了呢？

▼最后，来回味一下最新串烧的这四首歌曲吧～！



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