【K社韓文小百科】不是摩天輪！韓國計劃建設新地標「首爾之環」，網友正反意見激戰：熱門打卡地預定vs颱風一吹就倒

最近首爾市長參觀新加坡和胡志民市之後，宣佈在首爾也要打造類似的地標性景觀，在韓網引起一陣吐槽：這不就是20年前沒蓋成的那個「千年之門」嗎？

首爾市長吳世勳去年8月宣佈啟動「GREAT SUNSET漢江」項目，近日接受采訪時透露項目內容之一就是在漢江沿岸建造新地標「首爾之環」（서울링，Seoul Ring），摒棄常見的摩天輪設計，以光滑整潔的戒指造型全新登場。具體選址尚在麻浦區天空公園和鷺得島之間考慮，而「首爾之環」只是暫定名，將來還要敲定正式名稱以體現氣候變遷、環保減碳等內涵。



吳世勳2006年第一次上任首爾市長時通過「漢江文藝復興」項目建造了現在的天空公園，這次相當於「漢江文藝復興2.0」，打算進一步開發夕陽旅遊資源，通過水上藝術舞台、2.2km天空走廊、夜景熱氣球等將漢江打造為首爾代表性觀光名所，積極迎接3千萬遊客時代。

據悉，「首爾之環」與20年前另一個未能蓋成的建築——「千年之門」（천년의 문）十分相似。 金大中政府曾在20世紀末計劃修建名為「千年之門」的國家代表性建築，打出旗號「韓國的埃菲爾鐵塔」，希望以此迎接新世紀和2002韓日世界盃。



「千年之門」的設想是直徑200米、配備4台容納20人的觀覽車、頂端是鳥瞰整個首爾和西海落日的觀景台，據悉天氣好時能看到北韓第二大城市開城，而外國遊客在金浦和仁川機場一落地就能看到它。

然而，「千年之門」當年的預算超過550億韓元，被市民團體強烈抨擊浪費; 加上結構安全性方面的問題，最終只能告吹。



如今，這個存在於韓國人記憶中的設計圖有望以「首爾之環」的身份走進現實，再度引起網友針鋒相對的討論，且大部份是偏向反對。 支持者認為首爾現在只有南山塔、需要新的地標，就算一開始難以接受，建成後也會對外國遊客很有吸引力; 反對者則認為浪費稅金和資源、擔心被颱風吹倒，更吐槽造型像D牌吹風機、「散發邪教團體氣味」。



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