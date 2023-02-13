【K社韩文小百科】不是摩天轮！韩国计划建设新地标「首尔之环」，网友正反意见激战：热门打卡地预定vs台风一吹就倒

最近首尔市长参观新加坡和胡志民市之后，宣布在首尔也要打造类似的地标性景观，在韩网引起一阵吐槽：这不就是20年前没盖成的那个「千年之门」吗？

首尔市长吴世勋去年8月宣布启动「GREAT SUNSET汉江」项目，近日接受采访时透露项目内容之一就是在汉江沿岸建造新地标「首尔之环」（서울링，Seoul Ring），摒弃常见的摩天轮设计，以光滑整洁的戒指造型全新登场。具体选址尚在麻浦区天空公园和鹭得岛之间考虑，而「首尔之环」只是暂定名，将来还要敲定正式名称以体现气候变迁、环保减碳等内涵。



吴世勋2006年第一次上任首尔市长时通过「汉江文艺复兴」项目建造了现在的天空公园，这次相当於「汉江文艺复兴2.0」，打算进一步开发夕阳旅游资源，通过水上艺术舞台、2.2km天空走廊、夜景热气球等将汉江打造为首尔代表性观光名所，积极迎接3千万游客时代。

据悉，「首尔之环」与20年前另一个未能盖成的建筑——「千年之门」（천년의 문）十分相似。 金大中政府曾在20世纪末计划修建名为「千年之门」的国家代表性建筑，打出旗号「韩国的埃菲尔铁塔」，希望以此迎接新世纪和2002韩日世界杯。



「千年之门」的设想是直径200米、配备4台容纳20人的观览车、顶端是鸟瞰整个首尔和西海落日的观景台，据悉天气好时能看到北韩第二大城市开城，而外国游客在金浦和仁川机场一落地就能看到它。

然而，「千年之门」当年的预算超过550亿韩元，被市民团体强烈抨击浪费; 加上结构安全性方面的问题，最终只能告吹。



如今，这个存在於韩国人记忆中的设计图有望以「首尔之环」的身份走进现实，再度引起网友针锋相对的讨论，且大部份是偏向反对。 支持者认为首尔现在只有南山塔、需要新的地标，就算一开始难以接受，建成后也会对外国游客很有吸引力; 反对者则认为浪费税金和资源、担心被台风吹倒，更吐槽造型像D牌吹风机、「散发邪教团体气味」。



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