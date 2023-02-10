重新出發的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好評：撕裂舞台的程度！

重新出發的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好評：撕裂舞台的程度！

明星   2023年2月10日   星期五16:52   Lorrie  

（封面圖源：YouTube@Mnet K-POP）

很有實力呀！

在開播以前就引爆話題的選秀節目《BOYS PLANET》，在播出後討論度持續升溫，其中男團Pentagon成員Hui在確定參戰後，掀起一陣話題。被問到已經順利出道，為何選擇重新參加選秀？Hui表示「這是唯一的機會」，瞬間讓大家超心疼！不過在最新釋出的片段中，Hui的實力讓大家眼睛為之一亮！

Hui登場表演帶來《Shut Down》舞台，即使重新回歸練習生身分，實力卻是難以掩蓋的強盛！不只舞蹈到位，高音、轉音部分也能輕鬆駕馭，被評論是「撕裂舞台的程度！」，讓現場驚呼連連。片段發到網路上後，更獲得壓倒性好評，有網友表示「太絕了．．．」、「太讓我心動，投給他了」、「這是MAMA等級的表演了」，連女團歌曲也難不倒！

在開始表演前，Hui的一席話更引起許多討論。被評審問到參賽理由時，Hui說：「最大的主因是我渴望改變」，並說「在退伍發現Pentagon一切都變了，收到許多拒絕，也無法和想合作的對象一起共事」，這番話讓網友也跟Hui的心情一樣感到心酸，現在演出在社群引爆話題，許多人都表示「真心希望他成功！」

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 重新出發的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好評：撕裂舞台的程度！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手