重新出發的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好評：撕裂舞台的程度！

很有實力呀！

在開播以前就引爆話題的選秀節目《BOYS PLANET》，在播出後討論度持續升溫，其中男團Pentagon成員Hui在確定參戰後，掀起一陣話題。被問到已經順利出道，為何選擇重新參加選秀？Hui表示「這是唯一的機會」，瞬間讓大家超心疼！不過在最新釋出的片段中，Hui的實力讓大家眼睛為之一亮！



Hui登場表演帶來《Shut Down》舞台，即使重新回歸練習生身分，實力卻是難以掩蓋的強盛！不只舞蹈到位，高音、轉音部分也能輕鬆駕馭，被評論是「撕裂舞台的程度！」，讓現場驚呼連連。片段發到網路上後，更獲得壓倒性好評，有網友表示「太絕了．．．」、「太讓我心動，投給他了」、「這是MAMA等級的表演了」，連女團歌曲也難不倒！



在開始表演前，Hui的一席話更引起許多討論。被評審問到參賽理由時，Hui說：「最大的主因是我渴望改變」，並說「在退伍發現Pentagon一切都變了，收到許多拒絕，也無法和想合作的對象一起共事」，這番話讓網友也跟Hui的心情一樣感到心酸，現在演出在社群引爆話題，許多人都表示「真心希望他成功！」



<보이즈 플래닛>에 나온 이유?



그 중 가장 큰 이유는 변화가 필요했어요. 제가 잠시 공백기를 끝내고 펜타곤이라는 팀에 돌아왔을 때 상황이 많이 변해있더라고요. 저희가 원하는 분들과 일하는 것조차 힘들어져있더라고요. 거절을 그렇게 많이 당해 본 적 처음 인 것 같아요. #후이 #이회택 pic.twitter.com/zZ15c1t9Zf — (@_huiland) February 9, 2023

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