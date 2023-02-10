新生代最有魅力的演員組合！《朝鮮律師》公開禹棹奐、苞娜、車學沇台詞排練照，還有三位超強前輩助陣

大家是不是也在等這部劇的首播呢～？主演們都很有魅力耶。

創造出《擁抱太陽的月亮》和《衣袖紅鑲邊》兩大經典古裝劇的 MBC 電視台，在2023年將要推出的全新金土劇《朝鮮律師》，公開了主演們出席台詞排練（劇本閱讀）的現場照，本劇陣容相當堅強引發網友們關注。



《朝鮮律師》改編自同名網漫，講述不良律師姜漢秀（禹棹奐 飾）利用受害者的心去計劃訴訟，卻意外成為百姓的恩人，並被推崇為英雄，最終成長為一名真正的正義律師，痛快且溫暖的故事。



禹棹奐飾演為了向殺害父母的人報仇而成為律師的「姜漢秀」；苞娜飾演真心關愛自己國家和人民的公主「李妍珠」，隱藏著真實身份與姜漢秀合力解決各種案件；車學沇飾演朝鮮名門世家出身的判官「劉至善」，是個追求公正判斷的人。



此外，還有千虎珍、崔武成、申東美三位實力派的大前輩助陣，演員陣容不僅華麗也擁有超堅強實力，令網友們相當期待！



《朝鮮律師》預計在三月中旬播出，接檔《木偶的季節》。

▼MBC《2022 MBC演技大賞》時公開過的人物亮相預告：



▼官方台詞排練現場影片：



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