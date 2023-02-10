新生代最有魅力的演员组合！《朝鲜律师》公开禹棹奂、苞娜、车学沇台词排练照，还有三位超强前辈助阵

大家是不是也在等这部剧的首播呢～？主演们都很有魅力耶。

创造出《拥抱太阳的月亮》和《衣袖红镶边》两大经典古装剧的 MBC 电视台，在2023年将要推出的全新金土剧《朝鲜律师》，公开了主演们出席台词排练（剧本阅读）的现场照，本剧阵容相当坚强引发网友们关注。



《朝鲜律师》改编自同名网漫，讲述不良律师姜汉秀（禹棹奂 饰）利用受害者的心去计划诉讼，却意外成为百姓的恩人，并被推崇为英雄，最终成长为一名真正的正义律师，痛快且温暖的故事。



禹棹奂饰演为了向杀害父母的人报仇而成为律师的「姜汉秀」；苞娜饰演真心关爱自己国家和人民的公主「李妍珠」，隐藏著真实身份与姜汉秀合力解决各种案件；车学沇饰演朝鲜名门世家出身的判官「刘至善」，是个追求公正判断的人。



此外，还有千虎珍、崔武成、申东美三位实力派的大前辈助阵，演员阵容不仅华丽也拥有超坚强实力，令网友们相当期待！



《朝鲜律师》预计在三月中旬播出，接档《木偶的季节》。

▼MBC《2022 MBC演技大赏》时公开过的人物亮相预告：



▼官方台词排练现场影片：



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