劉亞仁涉濫用牛奶針異丙酚，後續作品《勝負》《末日愚者》《Hi Five》拉警報！

韓國票房保證演員劉亞仁傳出濫用牛奶針的消息，已被警方限制出境並接受相關調查。而原訂將陸續推出的新作品，是否也受此事件影響將暫緩公開？

劉亞仁近期作品相當多，更是影帝級演員。電影作品《收屍人》《#Alive》《首爾大作戰》等作品也展現出多元化的面貌，更以短劇集《地獄公使》掀起討論風潮，接下來他原訂將持續推出電視劇與電影作品，但恐怕將受到最近事件的影響而延後推出。

劉亞仁已在8日深夜透過所屬經紀公司表達立場，表示最近會積極配合警方對使用異丙酚相關的所有調查，對於有問題的部分也將予以澄清，非常抱歉造成大家的擔憂。據韓國媒體報導，劉亞仁是因為在多數醫療院所中頻繁注射牛奶針異丙酚，而受到警方關注，警方也委託國科搜對劉亞仁目前的體貌等相關反應進行詳細鑑定。



而劉亞仁原本將於2023年公開的作品會如何呢？原本更加活躍的他，陸續將透過Netflix平台公開與李炳憲合作的電影作品《勝負》，以及與安恩真合作的電視劇作品《末日愚者》，還有電影《Hi Five》等，這些作品都不知道能否如期推出，或是受到此事件影響而可能延後推出。尤其原定在今年第二季最先公開的《勝負》，目前仍未透露是否可能更動時程。

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