《財閥家》大嫂有新戲啦！朴智賢繼《柔美的細胞小將》後與安普賢二度合作新劇《財閥X刑警》嚇壞劇迷

在另一個時空，賽理成功得到具雄了。XD

演員朴智賢用《柔美的細胞小將》的心機女徐賽理一角讓全網討厭（男主身邊的女性好友），又用《財閥家的小兒子》陳家大嫂牟賢珉的獨特魅力與魄力，深受觀眾們喜愛，她的演技已經足以證明了她的實力，且終於有女一號的角色找上她了。



最新消息，朴智賢將出演SBS全新水木劇《財閥X刑警》（原譯：黃金湯匙、Gold Spoon），這也是繼《柔美的細胞小將》後與安普賢二度攜手的新作品，目前安普賢是確定出演的狀態，而朴智賢的經紀公司則是回覆「積極討論中」，很有機會看到兩人再次同框合作。



《財閥X刑警》講述了玩世不恭的財閥三世，當上刑警後進而變得成熟懂事，與隊友們和解並找到真愛的故事。

▼安普賢飾演的陳伊秀，從不成熟的財閥三世，變成江河警察署重案1組的組員，不管是金錢或者權力地位，以他的背景完全可以抓住那些警察們難以碰觸的犯人。



▼朴智賢飾演江河警察署重案1組的組長「李江賢」，是個能力超強又富有責任感的工作狂，社交能力也是滿分的女強人。



網友們也驚呼如果對喜愛《柔美的細胞小將》的劇迷來說，賽理（朴智賢 飾）成功得到具雄（安普賢 飾）的橋段，那種心情會不會很難平復呢？不過，期待這個組合的網友也是蠻多的。



大家覺得這個CP組合怎麼樣呢？

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