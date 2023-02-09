刘亚仁涉滥用牛奶针异丙酚，后续作品《胜负》《末日愚者》《Hi Five》拉警报！

韩国票房保证演员刘亚仁传出滥用牛奶针的消息，已被警方限制出境并接受相关调查。而原订将陆续推出的新作品，是否也受此事件影响将暂缓公开？

刘亚仁近期作品相当多，更是影帝级演员。电影作品《收尸人》《#Alive》《首尔大作战》等作品也展现出多元化的面貌，更以短剧集《地狱公使》掀起讨论风潮，接下来他原订将持续推出电视剧与电影作品，但恐怕将受到最近事件的影响而延后推出。

刘亚仁已在8日深夜透过所属经纪公司表达立场，表示最近会积极配合警方对使用异丙酚相关的所有调查，对於有问题的部分也将予以澄清，非常抱歉造成大家的担忧。据韩国媒体报导，刘亚仁是因为在多数医疗院所中频繁注射牛奶针异丙酚，而受到警方关注，警方也委托国科搜对刘亚仁目前的体貌等相关反应进行详细鉴定。



而刘亚仁原本将於2023年公开的作品会如何呢？原本更加活跃的他，陆续将透过Netflix平台公开与李炳宪合作的电影作品《胜负》，以及与安恩真合作的电视剧作品《末日愚者》，还有电影《Hi Five》等，这些作品都不知道能否如期推出，或是受到此事件影响而可能延后推出。尤其原定在今年第二季最先公开的《胜负》，目前仍未透露是否可能更动时程。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻