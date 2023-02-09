接拍《誘餌》打破固有形象來個大突破：張根碩的鬚根造型嚇到身邊友人！

犯罪驚悚韓劇《誘餌》甫開播便以金融詐騙和連環殺人等題材，成功吸引觀眾眼球。

劇中「亞洲王子」張根碩滿面鬚根man爆登場，不但令人留下深刻印象，他也笑言嚇親周遭好友，還自爆拍攝期間甚少化妝，誓要打破固有的花美男形象！

雙線故事發展

韓劇《誘餌》採取雙線敍事模式——2010年，前高利貸老闆、「Bigs Network」會長盧尚天（許成泰飾）策劃史上最大規模的「盧尚天龐氏騙局案」後，傳出潛逃中國期間撞車身亡，詐騙案受害人因而無法上訴，萬千家庭從此一洗如貧、家破人亡；2023年，馬江區出現連環殺人案，受害人均是詐騙案相關人士，死前更曾經報案，聲稱即將被盧尚天殺害，現場指紋還與盧完全匹配！



前皇牌刑事律師具都瀚（張根碩飾）透過特招轉為刑警，只對殺人案有興趣的他被委派調查相關兇案時，竟發現命案和盧尚天有所牽連，他也發現直屬上司不時對他施壓、疑似包庇盧尚天，讓具都瀚更想查出真相，找出協助壞人逃脫的「保護傘」。

除了想知道盧尚天是否假死，不少觀眾也關心具都瀚何以從律師轉為刑警，對此張根碩在訪問暗示：「劇中具都瀚不吃飯、也不露齒笑，我以為他對世上所有事物毫無關心，但是演著演著，越覺得他恰恰相反！儘管他有著不得不從律師變成刑警的黑歷史，可是他不僅是為了個人復仇，而是著手拯救和自己相似的人們。」



淡妝上陣無問題

談到以《誘餌》打破五年空白期回歸小螢幕，張根碩對新劇寄予厚望：「第一次看到劇本就激動不已，《誘餌》對我來說意義深遠，它提醒了我為甚麼要以演員的身份活著，也給了我挑戰自我的機會，我至今仍然無法忘記第一天拍攝的第一個鏡頭。」



劇中具都瀚不但蓄鬍，還不時以黑色裝束示人，與張根碩過去的花美男形象大相徑庭！他也笑言外形的轉變嚇到身邊人：「預告和海報公開後，我收到了很多聯繫，問我是不是真的留了鬍鬚，我在拍攝時也維持著這個狀態，後來和導演商量後決定不化太多妝，在現場也幾乎不照鏡子。」



韓劇《誘餌》逢星期五晚上七時在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《頭腦共助》、《朝鮮精神科醫師劉世豐 第二季》、《紅氣球》和《木偶的季節》，免費煲盡多部人氣韓劇。

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