接拍《诱饵》打破固有形象来个大突破：张根硕的须根造型吓到身边友人！

犯罪惊悚韩剧《诱饵》甫开播便以金融诈骗和连环杀人等题材，成功吸引观众眼球。

剧中「亚洲王子」张根硕满面须根man爆登场，不但令人留下深刻印象，他也笑言吓亲周遭好友，还自爆拍摄期间甚少化妆，誓要打破固有的花美男形象！

双线故事发展

韩剧《诱饵》采取双线敍事模式——2010年，前高利贷老板、「Bigs Network」会长卢尚天（许成泰饰）策划史上最大规模的「卢尚天庞氏骗局案」后，传出潜逃中国期间撞车身亡，诈骗案受害人因而无法上诉，万千家庭从此一洗如贫、家破人亡；2023年，马江区出现连环杀人案，受害人均是诈骗案相关人士，死前更曾经报案，声称即将被卢尚天杀害，现场指纹还与卢完全匹配！



前皇牌刑事律师具都瀚（张根硕饰）透过特招转为刑警，只对杀人案有兴趣的他被委派调查相关凶案时，竟发现命案和卢尚天有所牵连，他也发现直属上司不时对他施压、疑似包庇卢尚天，让具都瀚更想查出真相，找出协助坏人逃脱的「保护伞」。

除了想知道卢尚天是否假死，不少观众也关心具都瀚何以从律师转为刑警，对此张根硕在访问暗示：「剧中具都瀚不吃饭、也不露齿笑，我以为他对世上所有事物毫无关心，但是演著演著，越觉得他恰恰相反！尽管他有著不得不从律师变成刑警的黑历史，可是他不仅是为了个人复仇，而是著手拯救和自己相似的人们。」



淡妆上阵无问题

谈到以《诱饵》打破五年空白期回归小萤幕，张根硕对新剧寄予厚望：「第一次看到剧本就激动不已，《诱饵》对我来说意义深远，它提醒了我为甚么要以演员的身份活著，也给了我挑战自我的机会，我至今仍然无法忘记第一天拍摄的第一个镜头。」



剧中具都瀚不但蓄胡，还不时以黑色装束示人，与张根硕过去的花美男形象大相径庭！他也笑言外形的转变吓到身边人：「预告和海报公开后，我收到了很多联系，问我是不是真的留了胡须，我在拍摄时也维持著这个状态，后来和导演商量后决定不化太多妆，在现场也几乎不照镜子。」



韩剧《诱饵》逢星期五晚上七时在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《头脑共助》、《朝鲜精神科医师刘世丰 第二季》、《红气球》和《木偶的季节》，免费煲尽多部人气韩剧。

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