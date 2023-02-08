孫錫久生日PO文「照片寫字加貼圖」，「大叔味」遭全鐘瑞無情吐槽：「歐巴快醒醒！」還腦補是「宗家長男留給外婆的信」

昨天2月7日是孫錫久的40周歲生日，他在個人IG分享拍戲現場的照片表達感謝，不料因畫面風格過於「古典」，引來曾合作過的全鐘瑞猛烈吐槽XD

照片中孫錫久手裡拿著慶生道具，背景是寫有「拍攝」二字的劇組車，留言「My fans， I love you all」。 照片中，孫錫久用帶下劃線的手寫體寫道：「到處都給我禮物、為我辦event的家人、朋友、同僚還有偏愛我的粉絲們，愛你們。 託大家的福，正在開心地拍攝一定會非常自豪的作品。 必會用有趣的演技報答大家。 約定！」



全鐘瑞很快出現在留言區，接連寫下多條留言：「哇... 在照片裡寫字太過分了，大叔氣味極重。 因為無法就這樣路過所以留言了。 hbd tho。 還在照片裡加了小喇叭貼圖，究竟為什麼這樣啊？」



孫錫久回復：「哈哈看了妳寫的話再看照片，確實有一種宗家長男要出門窮遊、黎明前在外婆枕邊留下一封手寫信的感覺耶，哇靠kkk。」 全鐘瑞：「...？ 宗家長男和外婆？ 這又是什麼啊，歐巴快醒醒！」



網友紛紛被這兩人的互動笑瘋：「好像不太會用IG的哥哥被妹妹找茬kkk」、「親兄妹既視感kkk」、「令人感受到孫錫久真實年齡的語氣」「認真的歐巴和酷酷的妹妹kkk」、「我看到照片時也覺得有點險，沒想到全鐘瑞講得這麼直白kkk」、「根本是現實版宇裡與子英」、「全鐘瑞講話方式好有趣，殺傷力超強kk」、「 孫錫久性格真好」、「兩人關係很好的感覺耶」、「長男寫給外婆的親筆信kkk把我看愣了，這男人可怎麼辦啊」。







孫錫久和全鐘瑞曾合拍愛情喜劇電影《配對遊戲》，一個是不懂愛情卻被主編要求寫火辣專欄的作家，一個是不想再談戀愛但無法忍受孤獨的女子，通過交友軟體認識後發生的故事。 2021年11月上映後短短兩個月就有60多萬觀影人次，成為韓國本土票房年度第九。 看到這兩人的現實互動，很想把電影也重溫一遍耶！





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