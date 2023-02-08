裴仁爀接演穿越漫改劇《烈女朴氏契約結婚傳》與李世榮合作，開朗朝鮮烈女遇上單身主義的帥氣男子！

李世榮演古裝劇一向都很成功（《成為王的男人》&《衣袖紅鑲邊》），這一次搭檔帥氣鮮肉裴仁爀也不容錯過啊～！

主演人氣校園青春劇《Cheer Up》與特別出演《王后傘下》世子都讓大眾留下深刻印象的演員裴仁爀，下一部新作品將接演穿越漫改劇《烈女朴氏契約結婚傳》，與李世榮合作，全新CP組合令人相當期待。



*裴仁爀經紀公司已回覆確定出演，李世榮經紀公司回覆討論中。

本劇講述朝鮮時代大齡未婚的朴妍雨（李世榮 飾），在成親當天失去丈夫後意外穿越到現代，眼前出現了和古代丈夫長得一模一樣的單身主義者姜泰河（裴仁爀 飾），兩人簽下契約婚姻的奇幻愛情故事。



李世榮飾演的「朴妍雨」在朝鮮時代是漢陽的第一怨女，過了適婚年齡仍然未婚，高官的獨生女，所以非常有名，好不容易成親後又立刻變成了寡婦，還意外穿越到了現代，可謂是多災多難，即便如此她仍想盡辦法只為了回到朝鮮。

而裴仁爀飾演堅持單身主義的「姜泰河」，在遇到了朴妍雨之後，他的信仰也默默地被動搖，兩人將會在劇中產生什麼樣的化學反應，也讓人非常期待！

《烈女朴氏契約結婚傳》目前預計在今年下半播出。

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