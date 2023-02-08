孙锡久生日PO文「照片写字加贴图」，「大叔味」遭全钟瑞无情吐槽：「欧巴快醒醒！」还脑补是「宗家长男留给外婆的信」

昨天2月7日是孙锡久的40周岁生日，他在个人IG分享拍戏现场的照片表达感谢，不料因画面风格过於「古典」，引来曾合作过的全钟瑞猛烈吐槽XD

照片中孙锡久手里拿著庆生道具，背景是写有「拍摄」二字的剧组车，留言「My fans， I love you all」。 照片中，孙锡久用带下划线的手写体写道：「到处都给我礼物、为我办event的家人、朋友、同僚还有偏爱我的粉丝们，爱你们。 托大家的福，正在开心地拍摄一定会非常自豪的作品。 必会用有趣的演技报答大家。 约定！」



全钟瑞很快出现在留言区，接连写下多条留言：「哇... 在照片里写字太过分了，大叔气味极重。 因为无法就这样路过所以留言了。 hbd tho。 还在照片里加了小喇叭贴图，究竟为什么这样啊？」



孙锡久回复：「哈哈看了你写的话再看照片，确实有一种宗家长男要出门穷游、黎明前在外婆枕边留下一封手写信的感觉耶，哇靠kkk。」 全钟瑞：「...？ 宗家长男和外婆？ 这又是什么啊，欧巴快醒醒！」



网友纷纷被这两人的互动笑疯：「好像不太会用IG的哥哥被妹妹找茬kkk」、「亲兄妹既视感kkk」、「令人感受到孙锡久真实年龄的语气」「认真的欧巴和酷酷的妹妹kkk」、「我看到照片时也觉得有点险，没想到全钟瑞讲得这么直白kkk」、「根本是现实版宇里与子英」、「全钟瑞讲话方式好有趣，杀伤力超强kk」、「 孙锡久性格真好」、「两人关系很好的感觉耶」、「长男写给外婆的亲笔信kkk把我看愣了，这男人可怎么办啊」。







孙锡久和全钟瑞曾合拍爱情喜剧电影《配对游戏》，一个是不懂爱情却被主编要求写火辣专栏的作家，一个是不想再谈恋爱但无法忍受孤独的女子，通过交友软体认识后发生的故事。 2021年11月上映后短短两个月就有60多万观影人次，成为韩国本土票房年度第九。 看到这两人的现实互动，很想把电影也重温一遍耶！





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