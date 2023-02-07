EXO伯賢退伍前一天超緊張，連發推特焦慮：不會說話怎麼辦？在做有氧運動了ㅠㅠ

伯賢的心聲真是太可愛了！

千盼萬盼終於等到伯賢！歷時1年多的軍白期，EXO成員邊伯賢日前正式退伍，回歸演藝圈。擔心入伍後讓粉絲空等，提前為每個月預錄影片上傳，就像時刻陪伴在粉絲身邊，但大家還是更期待他能早日回歸！



在昨日晚間，EXO的官方YouTube發布直播影片，宣告伯賢退伍！在影片中伯賢可愛的向粉絲撒嬌，甚至表白「再也不離開你們了！」讓大家心空到不行！網友更說：「怎麼退伍後看起來更嫩～」、「好像《Candy》宣傳時期！」，逆齡外貌掀起韓網討論。



在直播中開心又興奮的他，在前一晚也難掩情緒，在社群上發了數則貼文，表達自己的緊張心情！總是伶牙俐齒、反應機伶的他，竟然擔心的問說「不會說話怎麼辦？」、「在做運動中．．．」，想呈現最好狀態給粉絲，讓大家覺得超可愛！



낼 우리만나네! 떨리네?... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나 말잘했는데 말 잘 못하면어뜨카지 — Baekhyun_EXO (@B_hundred_Hyun) February 5, 2023

無論狀態如何，粉絲眼中的你都是最棒的呀～



후... 일단 유산소하고있어 낼 부으면안되니까... — Baekhyun_EXO (@B_hundred_Hyun) February 5, 2023

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