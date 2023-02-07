EXO伯贤退伍前一天超紧张，连发推特焦虑：不会说话怎么办？在做有氧运动了ㅠㅠ

伯贤的心声真是太可爱了！

千盼万盼终於等到伯贤！历时1年多的军白期，EXO成员边伯贤日前正式退伍，回归演艺圈。担心入伍后让粉丝空等，提前为每个月预录影片上传，就像时刻陪伴在粉丝身边，但大家还是更期待他能早日回归！



在昨日晚间，EXO的官方YouTube发布直播影片，宣告伯贤退伍！在影片中伯贤可爱的向粉丝撒娇，甚至表白「再也不离开你们了！」让大家心空到不行！网友更说：「怎么退伍后看起来更嫩～」、「好像《Candy》宣传时期！」，逆龄外貌掀起韩网讨论。



在直播中开心又兴奋的他，在前一晚也难掩情绪，在社群上发了数则贴文，表达自己的紧张心情！总是伶牙俐齿、反应机伶的他，竟然担心的问说「不会说话怎么办？」、「在做运动中．．．」，想呈现最好状态给粉丝，让大家觉得超可爱！



낼 우리만나네! 떨리네?... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나 말잘했는데 말 잘 못하면어뜨카지 — Baekhyun_EXO (@B_hundred_Hyun) February 5, 2023

无论状态如何，粉丝眼中的你都是最棒的呀～



후... 일단 유산소하고있어 낼 부으면안되니까... — Baekhyun_EXO (@B_hundred_Hyun) February 5, 2023

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻