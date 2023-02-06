「防止《黑暗榮耀》太入戲看這影片就對了～」辛叡恩開心大跳NewJeans的《Hype Boy》：太可愛！

戲外的辛叡恩居然這麼可愛。

還有沒看過《黑暗榮耀》的嗎？ 甜美喬妹（宋慧喬）首次出演腹黑復仇女，高中時期遭到多名同學霸凌，隱忍多年籌劃報仇，重新站在了昔日同窗面前。 除了女一號宋慧喬之外，每一位配角都演技過硬，就連飾演他們高中時期的年輕演員們的演技也受到了極大的認可。 女二號朴涏鎮（林智妍 飾）是欺負文同珢（宋慧喬 飾）的主導者，她憑藉自己富家女身份肆無忌憚地傷害對方，手段之殘忍看得觀眾們咬牙切齒，恨不得沖入螢幕中去狠抽她兩巴掌，而演繹這段看得觀眾撕心裂肺的霸凌戲的都是一群年輕演員，辛叡恩就是朴涏鎮年輕時期的扮演者，別看她以往的角色都是青春甜美型，沒想到在《黑暗榮耀》 演起泯滅人性的惡女來竟也是如此絲滑流暢，光是一個壞笑就讓人頭皮發麻！！



這只能說辛叡恩在這部戲裡演技磨練得很好，大家看了千萬不要入戲太深，戲外的她其實是個元氣滿滿的活潑甜美女孩。 韓網上最近流傳辛叡恩跳人氣女團NewJeans人們歌曲《Hybe Boy》的影片，只見她穿著黑色的休閒服，戴著耳機正在聽音樂，有人問她聽誰的歌，她回答說是「NewJeans的《Hype Boy》」，說完就跳了起來，舞姿輕盈，很有女團的味道。 辛叡恩的髮型梳成古裝劇裡辮子，戴著粉色的綢帶，應該是在拍攝新作《花書生戀愛史》中。 該劇是一部古裝羅曼史，講述了寄宿家庭客主、頤和園的主人尹端午，和隱藏秘密的寄宿生花書生三人幫一同創造清新又神秘的浪漫故事，預計於2023年3月播出。



노래 입혀왓다. 신예은의 하입보이요 봐줄사람. 존나 귀여워ㅠㅠㅜㅜㅠ 뉴진스 하입보이 막차타심,,, pic.twitter.com/KrwNisjb1e — (@drama_qp) February 3, 2023

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