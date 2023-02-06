与妻子的故事简直就是一部电影！刘在锡超投入：「所以见面后就亲了吗」，让郑星一超慌张XD

有没有人和小编一样？看完这期《刘QUIZ》，马上搜寻《伤心街角恋人》到底是什么故事！XD

由宋慧乔等主演的Netflix《黑暗荣耀》PART.1已於去年底（2022年）公开，引发海内、外广泛讨论。PART.2也确定於3月10日上线，而在剧中饰演「恶女」林智妍丈夫的郑星一，以「‎熟男魅力‎」掳获许多观众的心，更有网友称他与刘在锡有著「相似脸」。tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》制作组近期就邀请这位当红炸子鸡出演节目！

两位主持人帮观众们「谋福利」，希望郑星一可以「剧透」PART.2的内容。郑星一表示，‎有个角色会坠入深渊，会很绝望、很愤怒。而且接下来的剧情会更加有趣的。除此之外，‎郑星一也提到自己的成长环境其实非常困苦、贫乏，过程中还哽咽了，令看者揪心。

而现实世界中的郑星一，早已是「有妇男」，今年（2023年）已经结婚第7年。他缓缓道出与妻子相识、相恋、分离、重逢的故事：网恋3年、现实3年、离别7年、重逢3个月、结婚7年…根本就是一部电影！

在旁边听故事的刘在锡也相当投入，听到郑星一终於和当时的女友、现在的老婆见面了，於是问：「马上接吻？」让郑星一有够慌张、笑到不行。

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