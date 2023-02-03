長著一張「財閥家兒子」的臉，實際出身苦寒...這四位男星太不容易了！

人的氣質有時候真的很神奇，有些人明明看起來一身貴氣，但實則家境貧困，這就讓人好奇這貴公子氣質到底是怎麼來的。

因《黑暗榮耀》中「河度領」而名聲大噪的男演員鄭星一，在劇中他飾演了建設公司的代表理事，雖身家不及財閥，但也屬於富豪級別。 鄭星一完美演繹出了中年富豪重視階級、有貪慾卻又懂得克制的內斂性格，加上精瘦的好身材，立即在「叔圈」火了起來，讓不少觀眾誤以為鄭星一現實生活中也家境優渥，看起來根本不像演的。 後來鄭星一做客《劉QUIZ》，公開悲涼童年經歷，因父母長年不在家，他幾乎由大他兩歲的姐姐養大，有一次肚子很餓，姐姐又沒放學，他就喝了街邊沙子沉澱之後的髒水，以此來充飢，聽得觀眾心疼不已。



Rain從出道開始就一直很火，身材高挑健碩，明星光環根本掩蓋不住。 誰知Rain也有悲傷童年，小時候因為家境貧困，買不起救命的藥，媽媽不治離世，這也成了Rain最大的憾事。 辦完喪事回到家裡的Rain發現了媽媽留下的存摺，原來媽媽已經知道自己無藥可救，為了省錢給他，不願再治療，連止痛針都放棄了。



演過富家子弟也演過「死神」的徐仁國，眼神犀利，霸氣十足，仿彿帶著與生俱來的貴族氣質，原以為他家境闊綽，卻沒想到他小時候家裡窮到媽媽靠撿廢紙來維持生計。 不過徐仁國從未嫌棄過媽媽，也從未隱藏過家境，每次提到都很坦誠，他曾在節目中直接表示「我不會因為媽媽撿廢紙而覺得丟臉」。



李準，幾乎每一部戲都是演富二代，舉手投足間隱露著富家子弟放蕩不羈的風範，貴氣外露。 其實李準的家庭條件很差，因為沒錢，上學時沒能參加修學旅行，好不容易考上了首爾藝術高中，但因為家裡供不起太高的學費、生活費等，李準靠著一套舞蹈服和一雙鞋子撐過了3年。



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