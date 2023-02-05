《Penthouse》既視感！李智雅《潘朵拉：被操縱的樂園》展開復仇大戰，預告又是槍戰又是爆破

李智雅近三年以《The Penthouse》（上流戰爭）系列創事業巔峰，目前正與同個編劇團隊金順玉旗下編劇合作新劇《潘朵拉：被操縱的樂園》，預告就開始帶給人刺激感與好奇心。

《潘朵拉：被操縱的樂園》（又譯潘朵拉：偽造的樂園）為tvN全新週末劇，講述一個過著令人稱羨生活的女子，懲罰操縱她命運的勢力，並找回過往記憶的故事，是部復仇劇。女子名「洪泰拉」，是擁有腦神經修補技術的IT企業理事長，是溫柔的表在賢（李相侖 飾）之妻。

先前釋出的海報以「耳朵裂痕」象徵女主角洪泰拉（李智雅 飾）的完美生活出現裂痕，而首版預告則以洪泰拉掉了一個耳環，轉身便從富麗堂皇進入廢墟作為象徵，以及開啟復仇序幕。



洪泰拉：「不是的……不是的……」神秘女聲：「現在才想起來嗎？」當記憶碎片拼湊起來，就是打開潘朵拉盒子的瞬間，洪泰拉記憶陷入混亂，生活也進入一場戰爭。



洪泰拉：「你真的相信我嗎？」表在賢：「不管妳是什麼樣的人，我都站在妳這邊。」夫妻倆相依偎且擁吻，但伴隨而來的卻不是幸福是災難。表在賢：「對妳做出這種事的混蛋到底是誰？」洪泰拉：「我也很好奇，是誰讓我變成了洪泰拉。」



主角被操控後復仇，再加上槍戰、爆破等刺激場面，不難讓人聯想《The Penthouse》李智雅扮演的「沈秀蓮」，尤其編劇還是《The Penthouse》金順玉團隊的玄智敏，不過動作戲似乎會更上層樓，導演更是擅長「女力」動作戲的《One the Woman》、《Good Casting》崔英勳，引發觀眾期待。



《潘朵拉：被操縱的樂園》將在3月11日起，每週六日晚間9點10分於韓國tvN播出。



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