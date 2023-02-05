【K社韓文小百科】遊客們注意了！韓國解除「室內口罩令」，但這些地方仍需佩戴

【K社韓文小百科】遊客們注意了！韓國解除「室內口罩令」，但這些地方仍需佩戴

旅遊   2023年2月5日   星期日13:00   Tracy  

（封面圖源：unsplash）

1月30日韓國政府解除了「室內口罩令」！

要說疫情這幾年變化之一就是大家外出時都會戴口罩，之前為了強制大家戴口罩，韓國政府於2020年10月推出了「口罩令」，不管是室內還是室外戴好口罩是義務，隨著政策的逐漸放開，韓國政府於2021年5月解除「室外口罩禁令」，不過大多數人都表示「早就已經習慣了」，街頭巷尾不戴口罩就外出的人實際上很少 。

距離「口罩令」下達2年零3個月之後，考慮到疫情高峰已過，大部份國民已經步入正常生活節奏，「室內口罩令」也解除了，各種室內設施，如餐飲店、咖啡店、車站等人潮多的地方，「口罩義務化」變成了「建議戴口罩」，也就是說根據個人意願選擇戴或不戴口罩。

不過有幾類地方，「口罩令」依舊未解，搭乘地鐵、巴士、計程車、飛機（設施內），以及醫院內、藥店、療養院等，必須佩戴好口罩，這就要提醒前來韓國旅行的各位遊客了，使用大眾交通時要自覺佩戴好口罩。

「口罩解除令」雖已下達多日，但一則因為「戴習慣了」，二則因為「依舊對疫情抱有恐慌心理」，真正摘掉口罩自由進出各大室、內外場所的人並不多。

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