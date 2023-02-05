《Penthouse》既视感！李智雅《潘朵拉：被操纵的乐园》展开复仇大战，预告又是枪战又是爆破

李智雅近三年以《The Penthouse》（上流战争）系列创事业巅峰，目前正与同个编剧团队金顺玉旗下编剧合作新剧《潘朵拉：被操纵的乐园》，预告就开始带给人刺激感与好奇心。

《潘朵拉：被操纵的乐园》（又译潘朵拉：伪造的乐园）为tvN全新周末剧，讲述一个过著令人称羡生活的女子，惩罚操纵她命运的势力，并找回过往记忆的故事，是部复仇剧。女子名「洪泰拉」，是拥有脑神经修补技术的IT企业理事长，是温柔的表在贤（李相仑 饰）之妻。

先前释出的海报以「耳朵裂痕」象徵女主角洪泰拉（李智雅 饰）的完美生活出现裂痕，而首版预告则以洪泰拉掉了一个耳环，转身便从富丽堂皇进入废墟作为象徵，以及开启复仇序幕。



洪泰拉：「不是的……不是的……」神秘女声：「现在才想起来吗？」当记忆碎片拼凑起来，就是打开潘朵拉盒子的瞬间，洪泰拉记忆陷入混乱，生活也进入一场战争。



洪泰拉：「你真的相信我吗？」表在贤：「不管你是什么样的人，我都站在你这边。」夫妻俩相依偎且拥吻，但伴随而来的却不是幸福是灾难。表在贤：「对你做出这种事的混蛋到底是谁？」洪泰拉：「我也很好奇，是谁让我变成了洪泰拉。」



主角被操控后复仇，再加上枪战、爆破等刺激场面，不难让人联想《The Penthouse》李智雅扮演的「沈秀莲」，尤其编剧还是《The Penthouse》金顺玉团队的玄智敏，不过动作戏似乎会更上层楼，导演更是擅长「女力」动作戏的《One the Woman》、《Good Casting》崔英勋，引发观众期待。



《潘朵拉：被操纵的乐园》将在3月11日起，每周六日晚间9点10分於韩国tvN播出。



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