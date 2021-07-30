《劉Quiz》最新一集《寄生上流》翻譯+SG Wannabe+曹承佑，平均收視成為開播以來第二高！

這來賓陣容非看不可啊！

週三28日播出的《劉Quiz on the Block》EP.117，AGB首都圈收視率收視率平均7.2%，最高甚至達11%，全韓國平均則6.3%，最高9.6%。全韓平均6.3%，成為了2018年開播以來第二高的記錄。

EP.117三組來賓都是相當難得邀請的，內容也創造不少話題。跟著電影《寄生上流》（上流寄生族）站上奧斯卡等國際頒獎典禮，高水準翻譯備受讚許的崔成宰（Sharon Choi），不僅講述了翻譯的幕後故事，還談述了自己其實夢想成為電影導演。



演出《玩什麼好呢？》帶觀眾重回十幾年前的感性音樂氛圍，開始逆行音源榜且為《玩什麼好呢？》YouTube創下五千萬觀看次數，經典美聲男團SG Wannabe罕見全員合體，聊聊團體過去到現在的故事，並且獻上LIVE表演再次療癒人心。



最後是時隔16年再次現身綜藝節目的曹承佑，從演藝生涯講到初戀、毛孩……大大小小的故事讓觀眾見識到他幽默且侃侃而談的口才，更引發笑聲以及共鳴。



此集豐富內容創下平均6.3%高收視，僅次於EP.99 BTS防彈少年團特輯6.7%，名列《劉Quiz》收視亞軍，而第三名則是EP.107由李鐘赫、CL、洪真慶與家人出演的「是一家人」主題收視5.9%，第四名是EP.105劉在錫出道三十週年特輯5.8%。

《劉Quiz on the Block》每週三晚間8點40分於tvN首播，下週播出的EP.118預告帶觀眾進入「1秒的世界」：



（圖：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브 截圖）

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