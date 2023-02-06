宋慧喬是全球只有1%的MBTI人格！IU和車銀優也是

宋慧喬是全球只有1%的MBTI人格！IU和車銀優也是

明星   2023年2月6日   星期一08:00   Tracy  

（封面圖源：IG@kyo1122）

要想了解明星，請從他的MBTI（16型人格）開始。

韓國很流行測試MBTI，因此有不少明星會在直播、節目等公開場合透露自己的MBTI，最近因為《黑暗榮耀》而成為焦點人物的女神宋慧喬也公開了自己的MBTI，她的性格類型據說全世界僅有1%，十分稀有。

在粉絲和觀眾們的眼中，宋慧喬永遠是嬌俏可愛的，這也是她年過40依舊被稱「喬妹」的原因，原以為她的性格也是偏柔弱、撒嬌型，沒想到宋慧喬直接否認，稱自己是「INFJ」型，且全球只有1%這類性格的人。 「INFJ」是「提倡者型人格」，I代表內向，N代表直覺，F代表情感，J代表獨立，他們具有與生俱來的理想主義和道德感，但真正令他們與其他理想主義人格類型區分開來的是，他們果斷決絕。 他們不是懶散的空想家，而是能腳踏實地完成目標，留下深遠的積極影響的人（摘自網路）。

這麼看的話確實很符合宋慧喬本人的性格，身為韓國人的宋慧喬從不代言日本產品，此前有日本知名車企邀請她擔任代言人，直接被她拒絕，很有節操和骨氣。 宋慧喬還連續多年向國外大型博物館、美術館捐贈韓國語介紹書，積極宣揚本國文化，真正起到了公眾人物的作用。 而她也是韓娛圈敢愛敢恨的代表女星之一，前任男友有炫彬和李秉憲，前夫則是宋仲基，每一位都是韓流男神，分開之後宋慧喬也從未說過任何一位前任一句壞話，絕對是個爽快的大女人！

不過，韓娛圈裡除了宋慧喬之外，IU、車銀優以及姜棟元都是INFJ型人格，每一位都在各自的領域里站到了巔峰位置，腳踏實地的完成了自己的目標。

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