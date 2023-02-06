宋慧乔是全球只有1%的MBTI人格！IU和车银优也是

宋慧乔是全球只有1%的MBTI人格！IU和车银优也是

明星   2023年2月6日   星期一08:00   Tracy  

（封面图源：IG@kyo1122）

要想了解明星，请从他的MBTI（16型人格）开始。

韩国很流行测试MBTI，因此有不少明星会在直播、节目等公开场合透露自己的MBTI，最近因为《黑暗荣耀》而成为焦点人物的女神宋慧乔也公开了自己的MBTI，她的性格类型据说全世界仅有1%，十分稀有。

在粉丝和观众们的眼中，宋慧乔永远是娇俏可爱的，这也是她年过40依旧被称「乔妹」的原因，原以为她的性格也是偏柔弱、撒娇型，没想到宋慧乔直接否认，称自己是「INFJ」型，且全球只有1%这类性格的人。 「INFJ」是「提倡者型人格」，I代表内向，N代表直觉，F代表情感，J代表独立，他们具有与生俱来的理想主义和道德感，但真正令他们与其他理想主义人格类型区分开来的是，他们果断决绝。 他们不是懒散的空想家，而是能脚踏实地完成目标，留下深远的积极影响的人（摘自网路）。

这么看的话确实很符合宋慧乔本人的性格，身为韩国人的宋慧乔从不代言日本产品，此前有日本知名车企邀请她担任代言人，直接被她拒绝，很有节操和骨气。 宋慧乔还连续多年向国外大型博物馆、美术馆捐赠韩国语介绍书，积极宣扬本国文化，真正起到了公众人物的作用。 而她也是韩娱圈敢爱敢恨的代表女星之一，前任男友有炫彬和李秉宪，前夫则是宋仲基，每一位都是韩流男神，分开之后宋慧乔也从未说过任何一位前任一句坏话，绝对是个爽快的大女人！

不过，韩娱圈里除了宋慧乔之外，IU、车银优以及姜栋元都是INFJ型人格，每一位都在各自的领域里站到了巅峰位置，脚踏实地的完成了自己的目标。

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