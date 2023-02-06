李世榮有望繼《衣袖紅鑲邊》「成德任」再演古裝角色！漫改穿越劇《烈女朴氏契約結婚傳》討論中

李世榮與李俊昊曾在2021年年底演出《衣袖紅鑲邊》創造一股旋風，電視台MBC也再次擦亮浪漫古裝劇招牌，而最近有消息，李世榮將和MBC再次合作新戲《烈女朴氏契約結婚傳》。

根據《體育朝鮮》報導，李世榮將出演《烈女朴氏契約結婚傳》，《烈女朴氏契約結婚傳》為同名網路漫畫改編，講述19世紀的「儒教女孩」（指保守女孩的意思）穿越到了現代。

而根據漫畫簡介，《烈女朴氏契約結婚》圍繞著朝鮮時代女子「朴妍雨」，朴延雨在洞房之夜遭遇夫君驟世且自己慘遭綁架，她被綁後丟進水裡，睜開眼就穿越到了現代。現代救了她的人和死去的夫君長相一模一樣，要求和她展開契約婚姻。



回到報導，李世榮演出的角色就是女主角「朴妍雨」，在朝鮮時代是漢陽第一怨女（指過了適婚年齡但未婚），吏曹判書朴在元大監的獨生女，穿越到200年後的現代，成了「姜泰河」的假新娘。在《體育朝鮮》報導過後，另有報導‎取得其經紀公司Prain TPC說明「正在討論出演事宜」。

李世榮生涯兩次主演古裝劇都能斬獲成功，《成為王的男人》與《衣袖紅鑲邊》，是否能以《烈女朴氏契約結婚傳》再創古裝題材旋風，值得注意，而他的搭檔會是誰也是焦點。



有趣的是，李世榮已非第一次演出穿越題材，主演的《Kairos》（化時為機；逆轉時機）與《最佳的一擊》都是穿越劇，她在《烈女朴氏契約結婚傳》將會是「親自穿越」，穿越模式乍看像女版《屋塔房的王世子》（閣樓上的王子），不曉得屆時是否會再掀話題。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞