长著一张「财阀家儿子」的脸，实际出身苦寒...这四位男星太不容易了！

人的气质有时候真的很神奇，有些人明明看起来一身贵气，但实则家境贫困，这就让人好奇这贵公子气质到底是怎么来的。

因《黑暗荣耀》中「河度领」而名声大噪的男演员郑星一，在剧中他饰演了建设公司的代表理事，虽身家不及财阀，但也属於富豪级别。 郑星一完美演绎出了中年富豪重视阶级、有贪欲却又懂得克制的内敛性格，加上精瘦的好身材，立即在「叔圈」火了起来，让不少观众误以为郑星一现实生活中也家境优渥，看起来根本不像演的。 后来郑星一做客《刘QUIZ》，公开悲凉童年经历，因父母长年不在家，他几乎由大他两岁的姐姐养大，有一次肚子很饿，姐姐又没放学，他就喝了街边沙子沉淀之后的脏水，以此来充饥，听得观众心疼不已。



Rain从出道开始就一直很火，身材高挑健硕，明星光环根本掩盖不住。 谁知Rain也有悲伤童年，小时候因为家境贫困，买不起救命的药，妈妈不治离世，这也成了Rain最大的憾事。 办完丧事回到家里的Rain发现了妈妈留下的存摺，原来妈妈已经知道自己无药可救，为了省钱给他，不愿再治疗，连止痛针都放弃了。



演过富家子弟也演过「死神」的徐仁国，眼神犀利，霸气十足，仿佛带著与生俱来的贵族气质，原以为他家境阔绰，却没想到他小时候家里穷到妈妈靠捡废纸来维持生计。 不过徐仁国从未嫌弃过妈妈，也从未隐藏过家境，每次提到都很坦诚，他曾在节目中直接表示「我不会因为妈妈捡废纸而觉得丢脸」。



李准，几乎每一部戏都是演富二代，举手投足间隐露著富家子弟放荡不羁的风范，贵气外露。 其实李准的家庭条件很差，因为没钱，上学时没能参加修学旅行，好不容易考上了首尔艺术高中，但因为家里供不起太高的学费、生活费等，李准靠著一套舞蹈服和一双鞋子撑过了3年。



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