[好片推薦]《火線交涉》一場完全沒有籌碼卻輸不得的談判！洞悉心理最強外交官黃晸玟＋天生孤狼玄彬的大營救〜

[提及劇情]將於2月3日上映的《火線交涉》改編自真實事件，描述一群韓國人在阿富汗遭到塔利班恐怖分子挾持，要求韓國政府出面與阿富汗政府洽談，必須釋放塔利班囚犯來交換人質安全。由影帝黃晸玟與玄彬攜手演出，兩人該如何安全救出所有人質？

《火線交涉》從電影一開始就籠罩在分秒必爭的緊張氛圍中，韓國政府被塔利班喊話24小時內必須達到他的要求，否則就開始殺害人質。光韓國外交團隊飛往當地就已經剩下不到5小時，在當地還直接感受到塔利班恐怖份子進行自殺式攻擊的震撼教育，環境極度惡劣加上與當地政府溝通不良，讓韓國外交團隊幾乎束手無策。



玄彬所飾演的國情院要員朴大植，獨來獨往於中東地區。雖主動靠攏韓國團隊，但卻似乎不受歡迎，於是他也用自己的方式找出可能營救人質的辦法，而他單獨行動的機動性也比韓國團隊好得多。但只能說國際情勢瞬息萬變，雙方政府的任何一個發言，都可能讓情勢急轉直下。雖然外交團隊想要保障人質的安全，但站在國家角度卻無法妥協塔利班勢力的要求，問題層級越拉越高，究竟應該考量人質安全，還是國家地位，甚至職場倫理？



塔利班所提出的是韓國政府完全無法達到的要求，但外交官黃晸玟卻抱著必死的決心要求與塔利班面對面，來一場正式的談判。所謂的談判應該是條件相互交換，各自釋出吸引對方的利多而達到雙方都能接受的平衡點。但這一場談判，代表韓國政府的黃晸玟手上卻沒有任何籌碼，甚至韓國政府還打算對塔利班展現更強硬的態度與立場，這對於正要進行交涉的外交官是非常危險的，可能說錯一個字就觸怒塔利班，直接被槍擊。



不過黃晸玟從不願意穿防彈衣「因為那會讓對方感覺我怕了」洞悉對方心理，接下來大膽向對方提出要求，甚至無懼情勢位居下風，卻直接淡然說出「完全達不到你的條件」，連翻譯都覺得「這句說出來我們就死定了」，最後也一眼看穿對方真正目的，在短短的幾分鐘內完美展現了他的專業，完成了不可能的任務。想見識一下這場分秒必爭的營救任務以及完美的談判，《火線交涉》2月3日即將在台上映。



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