《黑暗榮耀》鄭知蘇唱功一流你不能沒聽過！甜美又有爆發力讓人沉醉～曾組WSG Wannabe獲音放一位

以童星出道的鄭知蘇，曾在《奇皇后》演過河智苑少年，在《海德、哲基爾與我》演韓志旼少年，近年則以電影《寄生上流》以及影集《謗法》、《地獄公使》在觀眾腦海留下深刻印象，於《黑暗榮耀》飾演「文同珢」宋慧喬的少年更是讓知名度躍升！

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而你知道嗎？鄭知蘇其實擁有一副好歌喉，最早的夢想是當歌手而不是演員，曾在去年組美聲女團WSG Wannabe獲得音樂節目第一名！

回顧去年鄭知蘇參加劉在錫等人主持的綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）WSG Wannabe選秀，她化名「Emma Stone艾瑪史東」沒露臉但一鳴驚人，被劉在錫指定當主Vocal，主持群都以為她本身就是位歌手！她和SOLE、嚴智允與李寶藍未露臉合唱朴春〈You And I〉很快就獲得觀眾一致好評，開口就讓人雞皮疙瘩狂起！



公開身分那刻更是讓人衝擊，劉在錫等主持人與其他參賽者，都沒人想到Emma Stone就是鄭知蘇！鄭知蘇後來組隊的各種表現也時常成為焦點，例如和偶像SeeYa李寶藍激動合唱、短髮戴著耳機就像電影《第一次接觸》（La Boum）的女主角蘇菲瑪索、被造型師配上復古袖套被調侃是女版KCM……



鄭知蘇和李寶藍、Hynn與昭娟所組的WSG Wannabe小分隊GayaG（開始G）〈保留當時那個瞬間〉音源成績斐然，甫發布就直登各大音源榜前幾名，直到現在還維持在Melon實時百大榜裡，而當時也兩度奪下MBC音樂節目《Show! 音樂中心》第一名。



雖然WSG Wannabe只是限定企劃團體已各自單飛，但鄭知蘇依舊實踐著「在演員之路實現歌手夢」的願望，持續在主演的電視劇裡演唱OST，最新一曲就是《謝幕：樹立而死》的〈We Were〉，她去年底在KBS演技大賞的現場表演也絕不能錯過！





正巧，GayaG昨（1）日合體了，鄭知蘇頂著一頭紅髮超顯眼，雖四缺一Hynn，但還是讓粉絲敲碗GayaG能回歸啊！同時，也希望鄭知蘇能持續唱下去，找她演戲也順便請她唱OST，一舉兩得不是嗎～！



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