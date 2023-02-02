《黑暗荣耀》郑知苏唱功一流你不能没听过！甜美又有爆发力让人沉醉～曾组WSG Wannabe获音放一位

以童星出道的郑知苏，曾在《奇皇后》演过河智苑少年，在《海德、哲基尔与我》演韩志旼少年，近年则以电影《寄生上流》以及影集《谤法》、《地狱公使》在观众脑海留下深刻印象，於《黑暗荣耀》饰演「文同珢」宋慧乔的少年更是让知名度跃升！

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而你知道吗？郑知苏其实拥有一副好歌喉，最早的梦想是当歌手而不是演员，曾在去年组美声女团WSG Wannabe获得音乐节目第一名！

回顾去年郑知苏参加刘在锡等人主持的综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）WSG Wannabe选秀，她化名「Emma Stone艾玛史东」没露脸但一鸣惊人，被刘在锡指定当主Vocal，主持群都以为她本身就是位歌手！她和SOLE、严智允与李宝蓝未露脸合唱朴春〈You And I〉很快就获得观众一致好评，开口就让人鸡皮疙瘩狂起！



公开身分那刻更是让人冲击，刘在锡等主持人与其他参赛者，都没人想到Emma Stone就是郑知苏！郑知苏后来组队的各种表现也时常成为焦点，例如和偶像SeeYa李宝蓝激动合唱、短发戴著耳机就像电影《第一次接触》（La Boum）的女主角苏菲玛索、被造型师配上复古袖套被调侃是女版KCM……



郑知苏和李宝蓝、Hynn与昭娟所组的WSG Wannabe小分队GayaG（开始G）〈保留当时那个瞬间〉音源成绩斐然，甫发布就直登各大音源榜前几名，直到现在还维持在Melon实时百大榜里，而当时也两度夺下MBC音乐节目《Show! 音乐中心》第一名。



虽然WSG Wannabe只是限定企划团体已各自单飞，但郑知苏依旧实践著「在演员之路实现歌手梦」的愿望，持续在主演的电视剧里演唱OST，最新一曲就是《谢幕：树立而死》的〈We Were〉，她去年底在KBS演技大赏的现场表演也绝不能错过！





正巧，GayaG昨（1）日合体了，郑知苏顶著一头红发超显眼，虽四缺一Hynn，但还是让粉丝敲碗GayaG能回归啊！同时，也希望郑知苏能持续唱下去，找她演戏也顺便请她唱OST，一举两得不是吗～！



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