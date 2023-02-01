李智雅回歸小螢幕《潘朵拉：被操縱的樂園》3月11日首播！海報中「耳上裂痕」引起話題

金順玉創作新作品《潘朵拉：被操縱的樂園》即將首播，海報率先公開，李智雅耳朵上的裂痕似乎預告著她的完美生活即將出現衝擊。

3月11日即將於tvN首播的新土日電視劇《潘朵拉：被操縱的樂園》，公開了最新主海報，而主角李智雅的耳朵上出現裂痕，引發大家好奇。《潘朵拉：被操縱的樂園》是一部復仇劇作品，一位女子過著任何人都羨慕的生活，她將尋回失去的過往記憶，並對於任意操縱著她命運的這股勢力進行懲罰與復仇。由《One the Woman》《Good Casting》展現痛快淋漓感受的崔英勳導演，與收視率保證金順玉團隊旗下之玄智敏作家合作，而以《頂樓》《皇后的品格》《妻子的誘惑》等狗血復仇劇著稱的金順玉作家也將以創作者身分參與其中，將本劇提升為更進化的復仇劇。



洪泰菈（李智雅飾）的主視覺海報一公開便引發話題討論，她隱藏著秘密並努力壓抑情感，銳利的眼神暗藏著悲傷與憤怒的復仇，耳朵上的裂痕似乎暗示著她的完美生活將出現轉折衝擊，字句上還寫著「我的完美人生是誰的計畫」，失去的記憶中隱藏著什麼樣的秘密？她是否將為了守護心愛的家人而放棄一切進行血的復仇？一位過著人人稱羨生活的女子，發現自己的人生竟是某人的計畫，決心找出真相並展開驚心動魄的復仇，也請大家期待李智雅的變身。《潘朵拉：被操縱的樂園》將於3月11日tvN首播。



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